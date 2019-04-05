中美經貿第9輪磋商「有巨大進展」！川普：達協議後會晤習近平

▲中國副總理劉鶴與美國總統川普。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

美中雙方正在華盛頓進行第九輪中美經貿高級別磋商，美東時間4日，美國總統川普在白宮橢圓形辦公室會見中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴。劉鶴表示，兩天來，雙方經貿團隊進行了富有成效的磋商，特別是在經貿協議文本等重要問題上達成了新的共識。

新華社報導，劉鶴首先轉達習近平口信指出，過去一個多月來，雙方經貿團隊通過各種形式進行密集磋商，在兩國經貿協議文本關鍵問題上取得了新的實質性進展。希望雙方經貿團隊繼續本著相互尊重、平等互利的精神，解決好雙方關切的問題，及早完成中美經貿協議文本談判，「我願同總統先生通過各種方式保持密切聯繫，相信在我和總統先生共同指引下，中美關係一定會取得新的更大進展。」

劉鶴表示，兩天來，雙方經貿團隊進行了富有成效的磋商，特別是在經貿協議文本等重要問題上達成了新的共識。雙方將在兩國元首共識的指引下，繼續努力工作、抓緊磋商，在雙方關切問題上取得更多進展，不辜負兩國元首和人民賦予的重大責任，儘早完成兩國經貿協議談判，推動兩國經貿關係健康穩定向前發展。

川普也請劉鶴轉達對習近平的問候，他表示，很高興看到，雙方經貿磋商已經取得巨大進展，希望雙方經貿團隊再接再厲，抓緊解決剩餘問題，爭取早日達成一個全面、歷史性的協議，這不僅有利於美中兩國，也有利於全世界，「我期待在雙方達成協議之後，同習主席舉行會晤，共同見證這一偉大時刻」。

川普還提到，他要特別感謝習近平作出中方整類列管芬太尼類物質的重要決定，這件事對美國人民和美中禁毒合作具有重大意義。

另外，參與貿易協商的還有美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）、農業部長珀度（Sonny Perdue）、商務部長羅斯（Wilbur Ross）以及總統高級顧問、川普女婿庫許納（Jared Kushner）等人。