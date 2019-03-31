影／檢舉「家長會長兒子」作弊！小六女被逼公開道歉　媽不捨落淚：我很失敗

突發中心／綜合報導

台北市兩名名小學六年級的女孩日前檢舉男同學作弊，沒想到被對方校外的姊姊「圍堵」，嚇得只敢躲廁所，還被男同學公開辱罵，更被班導師要求在課堂上向男同學公開道歉，讓她們感到相當委屈。對此，女孩的媽媽也出面泣訴，難道我女兒不需要被道歉嗎？

▲媽媽對女兒的遭遇非常不捨。（圖／東森新聞，下同）

六年級的小蘭（化名）日前看到一名男同學在考試時，趁著老師不注意，多次起身偷看別人答案，而當時很多同學也都看見了，因此她和另一名女同學決定向班導師舉報，沒想到得到的回覆卻是「太晚了，以後要早點說」甚至還要兩人向男同學道歉，讓她們感到相當委屈，卻也是私下乖乖找男同學道歉。

隔天男同學的姊姊還闖進校園，想要質問兩人，而當天兩人還被班導叫去，原來是兼任家長會長的男同學媽媽要求在課堂上公開道歉，讓她覺得更加委屈，「沒做錯事為什麼要道歉」。更誇張的是，男同學之後竟然還是不斷用不雅字眼欺負兩名女同學，而整起事件直到，小蘭忍不住告訴哥哥，而哥哥不忍妹妹受到委屈告訴媽媽才曝光。

小蘭的媽媽泣訴，「為什麼要讓我女兒道歉？好，如果只是誤會就算了，那他罵我女兒呢？所有人都聽到了，難道我女兒不需要一個公開的道歉嗎？就憑他是家長會長嗎」而她一邊說著也一邊流下淚水，心疼自責的說：「為什麼我女兒得不到一個道歉、得不到一個公正？我是一個很失敗的母親嗎？」

更誇張的是，小蘭媽媽氣憤表示，在協調會的時候，生教主任竟說「言語霸凌是要天天講才叫言語霸凌，醜女、賤女甚至妓女等字眼，沒天天講就不算霸凌」，後來第二次協調會也沒結果，班導也不出現，直到她找來市議員到場協助，班導才現身。最後經過市議員協調，班導師及作弊的男同學才坦承錯誤，向女孩們以及媽媽道歉。

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