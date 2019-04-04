清明掃墓！他手滑「早一點XX」...阿母傻住　網笑慘：真的要見到阿祖了

▲示意圖，與本文無關。（圖／新北市民政局提供）

網搜小組／綜合報導

清明連假期間，民眾們紛紛安排祭祖行程，一名男網友日前傳訊息給母親，告知前一晚回家，並想掃墓當天早一點去看阿祖，沒想到被手機選字「陰慘」，讓阿母瞬間傻眼，而大票網友看完則嘴角失守，忍不住笑回「明年清明你媽就去看阿祖和你了。」

網友前天在「爆怨公社」po出對話截圖，無辜地說「我在跟我媽講話，結果...X，真的被手機選字害死。」原本他想傳訊息告知母親，隔天晚上會返家，然後希望4月4日那天，能早一點去掃墓，沒想到按太快，從原本的「早一點去看阿祖」，變成「早一點去死」。

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▲被手機選字害慘XDDD。（圖／翻攝自爆怨公社）

儘管男網友立刻改口，但母親仍超傻眼，直問「傳什麼啊？」而他除了迅速轉移話題外，也不忘再次解釋，「手機選字按到啦，打錯。」

網友們看完紛紛笑回，「超孝順耶，為了早日看到阿祖，要早點去死」、「完了...真的要見到阿祖了」、「你完蛋了，你媽在家拿好竹子等你」、「就算要看阿祖也不需要去死啊」、「隔著螢幕都感覺到你媽的憤怒，還有你的驚嚇」、「回家記得跪著爬進去」；另外，有人也分享類似經歷，「跟美髮店預約時間，直接打：我大約6點過世（過去），差點嚇死老闆娘。」

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