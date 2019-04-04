　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

清明掃墓！他手滑「早一點XX」...阿母傻住　網笑慘：真的要見到阿祖了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲ 清明掃墓減負擔 新北450公頃公墓全面除草。（圖／新北市民政局提供）

▲示意圖，與本文無關。（圖／新北市民政局提供）

網搜小組／綜合報導

清明連假期間，民眾們紛紛安排祭祖行程，一名男網友日前傳訊息給母親，告知前一晚回家，並想掃墓當天早一點去看阿祖，沒想到被手機選字「陰慘」，讓阿母瞬間傻眼，而大票網友看完則嘴角失守，忍不住笑回「明年清明你媽就去看阿祖和你了。」

網友前天在「爆怨公社」po出對話截圖，無辜地說「我在跟我媽講話，結果...X，真的被手機選字害死。」原本他想傳訊息告知母親，隔天晚上會返家，然後希望4月4日那天，能早一點去掃墓，沒想到按太快，從原本的「早一點去看阿祖」，變成「早一點去死」。

請繼續往下閱讀...

▲被手機選字害慘XDDD。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲被手機選字害慘XDDD。（圖／翻攝自爆怨公社）

儘管男網友立刻改口，但母親仍超傻眼，直問「傳什麼啊？」而他除了迅速轉移話題外，也不忘再次解釋，「手機選字按到啦，打錯。」

網友們看完紛紛笑回，「超孝順耶，為了早日看到阿祖，要早點去死」、「完了...真的要見到阿祖了」、「你完蛋了，你媽在家拿好竹子等你」、「就算要看阿祖也不需要去死啊」、「隔著螢幕都感覺到你媽的憤怒，還有你的驚嚇」、「回家記得跪著爬進去」；另外，有人也分享類似經歷，「跟美髮店預約時間，直接打：我大約6點過世（過去），差點嚇死老闆娘。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

ET快訊
太妍「單穿內衣自拍」辣翻！破尺度照曝光…網：溝好深
板橋湳雅夜市要拆了！無預警公告「後段全歇業」

關鍵字：掃墓,選字,訊息,清明節,阿祖,爆怨公社

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／大車駕駛開國道：看到我的轎車跑過去發生什麼事？　6000網求後續真相曝

影／玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運　他捕捉「吸下去」邪惡瞬間...網全歪樓

長孫下體奇癢！祖墳「直插斷骨」有恐怖陰謀　壞小姑骨盆破裂...慘死異鄉

牙醫：別吃硬、黏食物！台中哥躺病床傻曝「男男Play」　護士全老司機笑了

阿伯0心跳！彰化哥跨坐CPR10分鐘…遭懷疑凶手「用斷肋骨」心寒：我只想救人

登革熱被隔離！6同學「憋笑瞻仰」神還原　2.4萬人狂讚...笑虧少1點

影／玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運　他捕捉「吸下去」邪惡瞬間...網全歪樓

一巴掌回禮霸凌者！她揭內心傷疤「吃男同學體毛」　校方裝死逼出私刑正義

結婚連碰2喪事拖3年！富家女閨蜜「爬上新郎床」…帶球逼走正宮

夫妻賺多少才能維持感情…「至少15萬」他曝悲傷現實　文章網戰翻

陳冠希帶女兒遊日婉拒合照　「遭直播主尾隨錄影」暴怒開罵！

按照順序開出、完全無人指揮　日本計程車「超秩序」讓網讚爆

彰化芭樂「每台斤剩3元」　農民：拿去餵豬...豬都吃膩了

蔡依林被王柏傑從後面硬上　小S閨密變小三...「有吻戲就接」

麥當勞大薯「限時7周買一送一」 17日起嗶悠遊卡爽換優惠

沖繩季節限定「草莓吃到飽」　40分鐘任你採台幣大約400元

爸爸忘了關迷你安全帽遮罩！　兜風貓擠臭臉：風…太…大…

暖心姐送色盲弟「神奇眼鏡」　戴上又驚又喜大喊：草好綠！

掛著項圈...彰化失明老柴農地殘喘　徐文良一刀斷開羈絆：我延續幸福

小黑誤闖田地遭嘉義伯持棍追打　30秒踹5次！網心疼：天佑毛小孩

「哄睡神器」一關掉寶寶就哭　她崩潰喊：是想逼死媽媽嗎？

《台灣媽祖與馬祖》節目入圍艾美獎　主持人狂喜「歡迎媽祖來美國」

兒童節「阿潘部長」PO文祝福　回憶童年：以前都到同學家DIY

清明掃墓！他手滑「早一點XX」...阿母傻住　網笑慘：真的要見到阿祖了

國道空拍大塞車如縮小版玩具車　網驚呼：正港車龍超壯觀

登革熱被隔離！6同學「憋笑瞻仰」神還原　2.4萬人狂讚...笑虧少1點

影／苗議員狂語「石虎太多才被撞死」後批保育人士怠惰...動保團體氣炸

體驗不一樣的兒童節　越南媽媽帶孩子做燈籠解鄉愁

基隆童話藝術節歡樂開跑　首日人潮爆滿充滿繽紛童樂

連假出遊拍照必備！2招教你P掉照片路人甲

阿伯騎車小白狗「站後座」蘆洲到關渡　暖女4度喊母湯被嗆：這是訓練

「哄睡神器」一關掉寶寶就哭　她崩潰喊：是想逼死媽媽嗎？

晚上搭火車！對座「熱褲妹」猛伸辣腿　他羞炸：怎麼辦…老司機全笑了

中職二軍／羅力5局失1分　申皓瑋開轟悍將打爆桃猿

《台灣媽祖與馬祖》節目入圍艾美獎　主持人狂喜「歡迎媽祖來美國」

頻遭韓粉恐嚇　王浩宇兒童節怒嗆：求償20萬全捐育幼院

好評激推！桃園復古電影院早餐店　蛋餅一口咬下會爆出起司

中職／右手仍有瘀青　李振昌盼下周如期歸隊

威猛比特犬挑戰跨欄！　邁大步「4杆全撞倒」還一臉得意

申報扶養兄弟姊妹的子女　4點重要事項要注意

生活熱門新聞

女大生徵伴文：帥的話可以OO

阿伯0心跳！他急CPR遭轟凶手..

短裙妹珍奶上捷運　他拍吸下瞬間

斷骨插祖墳害長孫下體奇癢！小姑..

冷掉薯條重生　回春5吃法網瘋傳

09：56台東規模5.2地震　..

婚禮頻遇喪事拖3年　新娘竟換人

台大女獸醫超正！單身狗都生病了

一巴掌霸凌者！她揭吃男同學體毛..

清明掃墓易犯5大禁忌…做了恐出..

瀕危石虎路殺頻傳！議員：太多才..

光世代4月起降價　342.1萬..

她大坨蓄髮一剪變「全麥吐司切片..

妻LINE「地震我會怕」　他回..

更多熱門

相關新聞

墾丁紅燈等400秒！旅客：根本是車震

清明4天連假啟動，4日為連假第一天又正逢墾丁25年的「春天吶喊」音樂祭，南下路段湧入車流，其中屏東枋寮台一線路段車速不到40公里，而警方控燈每400秒換燈放行。一早9時56分發生芮氏規模5.2地震，旅客困在車陣中還遇上地震，形容根本是「車震」相當嚇人。

斷骨插祖墳害長孫下體奇癢！小姑下場慘

國中弟穿Supreme潮褲：老人才愛迪達

在這個地方掃墓燒金紙未申請最高罰60萬

17歲男「年輕人都玩IG」　24歲妹：我老了？

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

韓國瑜帶隊查夜店毒品　燈一開警看傻

29歲OL掃墓左眼爆痛　驚見「4隻汗蜂」

議員遞上媽媽的一封信　韓國瑜：別放在我桌上

交往小鐘1年　茵芙曝分手原因！

麥拉倫停車場趴地！　下坡秒擊毀

她橫屍公園手反綁　體內驗出4男DNA

《炮仔聲》大姊登場！李亮瑾加入跟「他」演夫妻

女大生徵伴文：帥的話可以OO

安妮《玩很大》險走光！18禁畫面網看傻

阿伯0心跳！他急CPR遭轟凶手心寒

搭郵輪出海第一天暴斃　旅客伴屍4天

小米掃地機器人4／4限時10元

短裙妹珍奶上捷運　他拍吸下瞬間

女子疑吸毒遇警拒檢　警追緝就逮

女老師傳裸照調請男友　照片流出反求償9000萬

更多

最夯影音

更多

陳冠希帶女兒遊日婉拒合照　「遭直播主尾隨錄影」暴怒開罵！

按照順序開出、完全無人指揮　日本計程車「超秩序」讓網讚爆

彰化芭樂「每台斤剩3元」　農民：拿去餵豬...豬都吃膩了

蔡依林被王柏傑從後面硬上　小S閨密變小三...「有吻戲就接」

麥當勞大薯「限時7周買一送一」 17日起嗶悠遊卡爽換優惠

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面