被按喇叭！國中弟回頭一瞪「愛迪達啊」笑了…秀Supreme潮褲：老人　他心碎

▲穿潮牌騎淑女車，畫面超衝擊。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

「我好受傷哦QQ！」台中一名男網友穿著愛迪達adidas騎機車出門，途中等紅綠燈時發現前方還有一小塊空地，但唯一的小路被穿著「Supreme」潮褲、騎著腳踏車的國中生擋住，他便按喇叭示意對方的淑女車往前騎一點，讓出道路讓後面的機車可以往前騎，沒想到立刻遭到國中生怒瞪幹譙，讓他心都碎了。

從男網友PO在臉書「爆怨公社」照片可見，一名穿著黑色長版上衣，下身搭配「Supreme」緊身潮褲，腳上則是穿著經典黑白帆布鞋，走在型男潮流尖端；有趣的是，該名型男極穿著一身名牌衣，卻騎一輛淑女車上路，蹦出新特色，畫面超衝擊。

原PO在臉書「爆怨公社」透露，當時前方有一名穿Supreme的國中生騎著腳踏車，他才剛按喇叭示意往前一點而已，「那國中生就轉頭看我一眼，接著嗆『老人才穿愛迪達，逼啥小，X』，我好受傷哦QQ！」

▲連韓星姜丹尼爾都是Supreme愛好者，行李箱、籃球鞋全都是。（圖／CFP）

原PO悲傷遭遇，引來近2000名網友留言說，「仿的比正品多N倍」、「夜市裡一堆」、「我猜他穿的是『Superme』」、「蘇波蜜有很潮嗎」、「有錢買潮牌，沒錢買好點的腳踏車」、「你沒跟他說：想裝B還缺一雙AJ」、「穿superdry（極度乾燥）給他看」、「沒嗆老人才用臉書已經很不錯了」。

但國中弟一嗆，許多網友都覺得身中一槍原來自己真的老了，「看著我腳下的愛迪達...」、「我的愛迪達都穿到鞋底平了才捨得丟」、「那三條線可是很有設計感的」、「哭喔，我還在用古龍水」、「原來穿愛迪達是老人家！不然年輕人該穿什麼啊」。

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▼有網友覺得國中屁孩買不起正版。（圖／翻攝自爆怨公社）