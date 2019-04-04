屁孩「年輕人都玩IG老人才臉書」…24歲妹怒：我老了？　網推這時代眼淚

▲許多年輕人喜歡用以照片為主的IG。（圖／翻攝pixabay免費圖庫）

網搜小組／綜合報導

您用臉書還是Instagram？或兩者都用？一名24歲女網友說，聽到兩名大約17、18歲屁孩說「現在年輕人都用IG，只有老人或有年紀的人才在用臉書。」她說，聽到時心裡莫名火，她比較偏愛臉書，「所以我真的老了嗎？好啦，去拍你的抖音吧。」此文引起熱烈討論，有人直呼「小屁孩才用IG」，也有人淚推時代的眼淚，「我覺得消失的無名小站最好用…我最喜歡網誌主題曲《The truth that you leave》」。

原PO的文章近日在「爆怨公社」臉書社團引起討論，許多人留言，「因為很多人IG比較多秘密」、「我...19歲但我也比較喜歡用FB」、「我同事也說臉書是老人用的，可是IG介面我看得很不習慣呀....根本就看不懂」。

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▼您還有用臉書嗎？（圖／達志／示意圖）

其他人則表示，「說真的⋯IG妹子比較多」、「有些東西不想給太多人知道都會發在IG」、「IG主要秀照片」、「25歲，喜歡IG大於FB，越來越多長輩在用FB，所以一些私密的照片會發在IG比較多」。

還有人大推無名小站，「別說了，我覺得消失的無名小站最好用！！！尤其是網誌，最適合拿來記錄生活的點點滴滴，還可以一邊聽音樂（我最喜歡網誌主題曲《The truth that you leave》）。而且之後想知道哪年哪月哪日寫過的日誌，直接點選日曆也很好查詢，不用在那滑滑滑滑到天荒地老，一個不小心按到返回鍵又要重滑。」

▼有網友說，不習慣IG的介面。（圖／翻攝pixabay免費圖庫）



▼無名網誌背景音樂《The truth that you leave》。