貝里蟹谷名字源於朱熹！　花90元看「12景」順便尋找小彩蛋

▲連江「貝里蟹谷」景區，有山有水還可以賞花。（圖／記者劉亭攝）

記者劉亭、黃麒文／採訪報導

位於連江縣丹陽鎮的「貝里蟹谷」，是一座集景點觀光、休閒娛樂、鄉村度假為一體的休閒景點，總佔地面積達2339畝。只要花費20元人民幣（約90元新台幣），就可以消磨整個下午，遊客可以慢慢地沿著貝里溪徒步而上，沿途可以聽著流水聲，一邊悠閒的賞花散步，享受悠閒時光。

「貝里蟹谷」位於貝里溪中段，全長達3公里，以前曾經盛產大閘蟹而得名，而這一切其實跟南宋知名理學家朱熹有關。當時理學被貶為「偽學」，朱熹因此離開京城，隱居在丹陽附近開設學堂。

朱熹的弟子知道朱熹喜愛大閘蟹，尤其花津蟹，帶了許多螃蟹送給老師。朱熹看丹陽風景漂亮，適合螃蟹生存，便把吃不完的花津蟹放生貝里溪，「貝里蟹谷」的名號也因此傳開，這裡也成為南方唯一出產大閘蟹之地。

來到「貝里蟹谷」可以沿著小路蜿蜒而上，途中會經過各個區域，不管想看溪、谷、岩或泉，來這裡可以一次看遍，包含「丹陽青」、「櫻花谷」、「孝女橋」、甚至還有一個「小長城」，若是肚子餓了也可以進到「四合院」吃飯。現在的溪中雖然已經沒有真的螃蟹了，但是仔細看會發現，中間特別放了螃蟹雕像，這也是遊玩的小彩蛋唷。

在悠閒散步的過程中，看著優美的山光水色，路邊花朵隨風飄逸，讓平時繁忙的壓力一瞬間都釋放，園區中有「12景」，有機會可以親自造訪探尋。除此之外，園區仍在進行完善工程，未來遊客可以直接走到上方水壩區，有機會看到放水的「霸氣」時刻。

「貝里蟹谷生態旅遊區」資料：

開放時間：

春夏8:00-18:00

秋冬8:30-17:30

門票：

全票20元人民幣

兒童票10元人民幣

（120-150公分需購買兒童票，120公分以下無需購票，150公分以上須購買全票）