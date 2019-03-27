500年三落厝「河中有房」　老屋中藏「北歐風」酒店

▲連江三落厝。（圖／記者劉亭攝）

記者劉亭／採訪報導

位於丹陽鎮的三落厝是連江縣規模最大的古民居，當地文創公司以「修舊如舊，原汁原味」為原則來進行維修，當遊客漫步在石屋聚落之中的時候，彷彿回到500年前，可以完整感受到當時的氛圍，古今交錯之下別有一番風味。

連江朗鄉文創旅遊發展有限公司王增銘總經理介紹，2016年透過當地鄉賢引薦，因此才發現這片古民居。「三落厝」是由三落平行分布的古建築組成的，是明代嘉慶年間的唐風建築，距今已經500多年。

「山泉入宅，宅中有河，河中有房！」王增銘也透露，這正是這座建築最大的特色之一，也是與福建其他三落厝不同之處；另外在2017年修繕時，特別堅持盡量保留原本建材，在屋面、外力面、內部結構都沒做更動，遊客可以體會到最原始的風貌。

「三落厝」目前改造成酒店，將原本200多間的房間打通，打造出40間客房，而為了因應現代旅客對於舒適度的需求，在內部構造不變的原則下，以簡約北歐風格為主，做出了適合現代人居住的空間，在傳統與現代之間達成了完美平衡。

王增銘很有自信的說，酒店內所有洗庶用品、潔具都是「超過五星級的」，平日一晚價格600至2000多人民幣（約2700至9000新台幣），節假日則在大約1000多至3000多人民幣（4500至13500新台幣），有些常客甚至一住就是一個月，在這裡進行閉關創作。

就算不入住酒店，三落厝在上午10:30~11:30、下午15:30~16:30也有開放部分區域，民眾只要購買20元人民幣的代金券，就可以進到裡面，由工作人員參觀酒店大廳以及餐廳，這20元在產業內都可以抵用消費。

除了酒店裡面，旁邊也規畫了藝文區域，除了現在很流行的老屋改建的咖啡廳、餐廳，這邊還有「朗鄉學堂」，不定期提供當地村民們各種課程，讓上至老人下至小孩，都能夠介紹當地特色，「每一人都成為導遊」，成為鄉村振興的源頭，有時也有防身課程，文武兼備。

除此之外，更有「朗鄉藝術館」，裡面舉辦國內比較知名的藝術展覽，去年12月辦了國際頂尖的「2018年威尼斯國際雙年展」，雙年是建築展，單年是藝術展，2021年規劃把三落厝建築元素納入展覽中，之後也會有新的展覽提供遊客參觀。