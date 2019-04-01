「嫁接」兩岸農民　台灣媳婦鄭秀玉傳承「育苗技術」20年

▲台灣媳婦鄭秀玉在連江引進台灣嫁接技術。（圖／記者劉亭攝）

記者劉亭／採訪報導

大陸連江與嘉義相隔一個大海，台灣媳婦鄭秀玉用自己的力量，在兩地之間搭起橋梁，把台灣的農業技術帶到大陸，經過了一番努力，成功推廣給當地農民，不僅增加了產量與利潤，土地使用期限也增長，不但在當地打出名號，農民更主動協助推廣。

初見鄭秀玉董事長時，她稍微害羞地介紹，與丈夫在福州相識後，老公覺得未來從事農業會更好，加上夫家有農業背景，雖然公公曾經勸說做這行很辛苦，但她仍毅然決然的開始了「農婦生活」，開始了福州昌育農業開發有限公司，就這樣做了20年。

鄭秀玉的老家在連江縣蓼沿鄉，從1999年開始，把台灣各種新品種引進福州，並且看準了嫁接這塊，需要有技術含量，有別於一般種植，不容易被取代，入行也比較難，陸續引進了台灣黑美人、黑武士、水果玉米...等產品，逐漸演變成如今的育苗場。

在剛開始的時候，福州幾乎沒有人用嫁接技術，受到了許多的質疑，但鄭秀玉不氣餒，挨家挨戶的把育苗送給農民們，在3、4年後農戶們感受到嫁接的優點後，才慢慢可以接受、肯相信這項技術，甚至發現產品更符合市場需求，利潤比傳統產品還高。

目前公司是採取訂單式生產，引進了至少50個台灣的品種，有接單才開始育苗，在「口碑式行銷」之下，最遠已經賣到鄭州河南，但在江西、浙江都有，大部分客戶還是在福州比較多。

鄭秀玉也介紹，所謂的嫁接技術，是將所需物種移植到另一種上的組合，每一種物種的方式不一樣，後期在進行管理，依照嫁接技術的成熟度，公司現在的育苗可以達到存活率90%以上。農民使用育苗之後，不需要像遊牧民族一樣，一直轉換陣地種植。

在公司穩定發展之後，鄭秀玉也不忘繼續學習，仍會定期和台灣的專家、學者進行交流，每年回台也都會再進修；除此之外，她也在當地進行農民培訓課程，向農民們傳授最新的栽種技術，成為台灣、大陸農業之間的踏實橋梁。