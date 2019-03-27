黃岐魚丸最強者！　百年傳統製法「純鯊魚＋鰻魚」超Q彈

▲現做出爐的黃岐魚丸與飛魚丸。（圖／記者劉亭攝）

記者劉亭、黃麒文／採訪報導

福州魚丸在台灣耳熟能詳，但其實大陸流傳一句話「中國魚丸看福州，福州魚丸看連江，連江魚丸在黃岐」，可以代表黃岐魚丸在大陸的知名程度。這次《ETtoday新聞雲》特別有機會參觀了當地黃岐魚丸的工廠，並且瞭解當中的製作過程。

黃岐魚丸負責人林禹受訪時表示，從家中接手了魚丸事業後，傳承老一輩的方法，堅持不添加任何香料、防腐劑，原材料選擇當地新鮮的鰻魚與鯊魚，並且加上本地的紅薯粉（地瓜粉）；豬肉餡的部分也都是選用當地豬肉自行熬煮製作。

今年黃歧魚丸也入選為福州市非物質文化遺產，製作魚丸的過程都有經過紀錄，包含新鮮魚料買回後，去肚、去皮、去頭、去骨頭，接著把魚肉泡入水中，直到血水洗乾淨，魚肉變白之後，再送去急速冷凍，以免製作魚丸過程過熱而發生變質情形。

除此之外，身為黃岐鎮魚丸魚麵的百年記憶傳承人，林禹也試著把傳統加以創新、改良，現在正在研發一款結合飛魚卵跟魚丸的「飛魚丸」，不但營養價值很高，脆脆的口感，也可以提升口感與Q度，讓真正健康的食品傳遞出去。

現場林禹也直接製作了傳統魚丸以及飛魚丸，在百分之百純魚漿中，依照不同口味加入肉餡或是飛魚卵。當熱騰騰的魚丸們出爐之後，還冒著熱煙，看起來更加可口誘人，魚丸的口感相當紮實，內餡也很香，而飛魚丸不僅顏色漂亮，吃起來也相當有層次感。

一名在地人也透露，雖然黃岐有很多家魚丸店，但當地人都還是會買林老闆這家的，他們的口味真的好。林禹也透露，之前每到逢年過年，訂單都會滿出來，有時後加班到會不小心打瞌睡。

其實，除了魚丸之外，林禹也開了「林家樹苑」素食餐廳，希望可以打破一般人，想到素食就想到是「寺廟吃齋」的想法。他也透露，希望有一天可以開一間像台灣「食養山房」一樣的素食餐廳。

▲▼黃岐鎮「林家樹苑」。（圖／記者劉亭攝）