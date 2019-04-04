清明節老婆大人出考題　許智傑挑戰包潤餅！冷知識報乎你知

▲許智傑挑戰包潤餅。（圖／翻攝自許智傑臉書）

政治中心／綜合報導

清明節就是要吃潤餅！平常都在跑行程、國會質詢的民進黨立委許智傑，這次老婆大人出了一道考題，要許智傑到附近的市場親手包潤餅給老婆吃，究竟問政認真的許智傑，做料理的功力是否一樣優秀呢？南北潤餅餡料究竟有甚麼不同呢？

在台灣「清明節」這天除了要掃墓外，再來就是吃「潤餅」了，但因地區不同，潤餅的稱呼與作法也有所不同，像台灣中南部則稱之為「春捲」。清明節吃寒食習俗相傳自唐代，唐人清明掃墓回來無時間生火煮飯，遂將掃墓時的三牲五果包餅吃，流傳至今成了「潤餅」。

清明節這天，為了完成老婆大人的「不可能任務」，許智傑4日上午來到高雄鳳山區五甲市場，還在臉書開直播，跟著賣潤餅的老闆一起甩餅皮、包潤餅、賣潤餅，與民眾同樂。

要做出好吃的潤餅，餅皮相當重要，別小看甩餅皮，許智傑說，「做潤餅光要拿起麵糰都很困難，要邊晃！」秘訣是要出力，若潤餅破掉要補一下。

許智傑表示，因地區不同，潤餅的作法也有所不同，北部的潤餅菜川燙、紅糟肉、糖少，而南部的潤餅則有三大特色，放香腸、加油麵、糖多。此外，放材料的順序也是一大學問，依序是高麗菜、豆芽菜、麵條、豆乾肉絲、菜脯、香腸、花生糖。

許多網友紛紛留言表示，「感覺好好吃喔！」、「委員好棒」、「很厲害欸！」、「我也要吃！」、「好有趣」、「想吃委員做的潤餅」。