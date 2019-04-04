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傳蘇嘉全讓出不分區龍頭寶座　蘇震清可望列不分區　

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▲▼立法院會審酒駕法案 協商前堵訪 院長蘇嘉全 部長林佳龍 國民黨團總召江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院長蘇嘉全。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨3日舉行中常會，會中確定屏東縣第一選區英系立委蘇震清將退出黨內立委初選，由立委鍾佳濱代表出線。據《風傳媒》報導，依照黨內默契，蘇震清及高雄立委管碧玲兩人都因選區消失，可望列入名不分區名單中，而立法院長蘇嘉全也將讓出不分區龍頭寶座，以方便民進黨佈局2020。

中選會於今年1月11日公告第10屆立法委員選舉選區變更，屏東縣由3席次減為2席、高雄市由9席減為8席、台南市由5席增為6席、新竹縣則由1席增至2席。屏東縣被劃分為「屏北」、「屏南」兩個選區，蘇震清與鍾佳濱之選區高度重疊，據了解兩人曾於3月19日由黨中央安排進行協調，未料兩人仍執意參選因此協調未果，最後也都登記初選。

依據中選會公布，屏東縣第一選區包括里港鄉、高樹鄉、三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉、九如鄉、鹽埔鄉、長治鄉、麟洛鄉、屏東市、內埔鄉；第二選區包括萬丹鄉、潮州鎮、新埤鄉、竹田鄉、萬巒鄉、東港鎮、新園鄉、林邊鄉、崁頂鄉、南州鄉、琉球鄉、枋寮鄉、佳冬鄉、枋山鄉、恆春鎮、滿州鄉、車城鄉、來義鄉、泰武鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉。

據報導指出，蘇震清有意角逐下屆屏東縣長寶座，在爭取黨內更大支持的考量下，因而選擇讓出位子予自己的老同學鍾佳濱。蘇震清上月29日也於臉書直播表示，退出初選不是放棄，而是願意承擔更大的重責大任， 延續民進黨在屏東縣的執政，並強調「團結由我開始」。

而聽到許多鄉親支持他出來選縣長，蘇震清也說，聽到時心裡很開心，感謝各位鄉親對他的肯定，至於屏東縣是否會出現繼前縣長蘇貞昌、蘇嘉全後的第三個「蘇縣長」？蘇震清僅說，這點他會努力做給大家看。

此外報導也指出，蘇震清禮讓鍾佳濱後，可望依黨選區消失立委排入不分區的默契，與管碧玲同列明年不分區名單。同時，為了避免身為叔姪的蘇嘉全與蘇震清同列不分區名單內，蘇嘉全也將退出名單，端看總統蔡英文連任後再另行安排。

▼民進黨立委蘇震清。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法委員蘇震清▼。（圖／記者屠惠剛攝）

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關鍵字：蘇嘉全,蘇震清,民進黨,立法院,2020立委選舉

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