清明掃墓要小心！在這個地方燒金紙未申請　最高罰60萬

▲林務局表示，此張照片為國家森林救火隊救火情形，每年到清明節都有不少森林起火狀況。（圖／林務局提供）

記者許展溢／台北報導

清明連假開始，不少民眾都會安排祭祖行程，林務局提醒，應減少燃燒金紙，除能減少空氣汙染，也考量萬一不小心引燃雜草，恐會造成森林大火，且若墓地位於森林區域、保護區內，沒有事先向消防機關申請，最高會被罰60萬元。

林務局林政管理組劉大維科長表示，部分民眾為了掃墓方便，會直接將旁的雜草、枯枝等放火燒掉，火勢延伸到森林區域及森林保護區內，這種情況每年都會發生，不少地點也都很靠近民眾居住的地方。

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劉大維說，很常台灣的森林火災絕大部分都是因人引起，尤其現在清明連續假期正開始，特別呼籲民眾祭拜祖先時，可以的話就少燒金紙，除避免釀災，也減少空氣汙染，在山區活動更切記小心防火，否則造成森林大火，後果不堪設想。

林務局指出，依據森林法規定，森林區域及森林保護區內，除非經過許可，不得有引火行為，違反此規定，最高可處60萬元罰鍰，若放火燒毀他人的森林，則會處3年以上10年以下有期徒刑，除有刑責外，還有民事賠償責任。

為鼓勵民眾共同防範森林火災，林務局表示，依森林保護辦法第34條規定，對於舉發且查獲燒毀國、公有林之犯罪行為人，得發給舉發人每案10萬元以下破案獎金，若經認定情節重大者，得提高至新台幣100萬元。另外， 如發現森林火災時，請儘速撥打免費專線電話0800-000930（您您您，救山林）、0800-057930（林務局救山林）或119消防中心通報。