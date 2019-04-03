民進黨提「霸王條款」　當年主事者：稱「霸王別汙條款」才適當

▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

民進黨總統初選，總統蔡英文、前行政院長賴清德競爭激烈，民進黨「公職候選人提名條例」有「霸王條款」，可透過全代會將初選結果翻盤。對此，民進黨立委鄭寶清3日表示，此機制原用意，只是為了避免提名不適當的候選人，如今反而使黨遭到污名化，如果一定要加「霸王」兩個字，那也應該稱為「霸王別汙條款」才適當。

鄭寶清在臉書發文表示，這幾天有些人在議論民進黨的公職候選人提名條例中，有所謂「霸王條款」，都謠傳像在針對誰，他實在不能同意，他認為自己曾身為民進黨秘書處主任，有必要協助說明澄清當年的緣由。

鄭寶清指出，當年黨內同志在討論提名條例時，因為當時民進黨能提名的人還很少，所以只要有人登記，黨內就一定提名，但此機制可能會遇到一些特殊狀況，例如萬一候選人有重大瑕疵，提名反而會傷害到黨的名譽，就應該要設一個防範、監督的機制。

鄭寶清提到，當時黨內的大家也都覺得有道理，因此，便提了一個辦法，如果候選人有重大瑕疵、爭議時，須經全代會1/2以上出席，3/5以上同意的極高門檻，表示黨內有極高度的共識，才可以否決原有的提名，此條例沿用至今，但要強調，幾10年來，從來沒有動用過此條款。

鄭寶清表示，這次的黨內總統初選，一切都依照初選機制進行中，蔡英文與賴清德都是黨內非常優秀的候選人，因此，實在不必擔心上述這個幾10年沒有使用過的防範機制會啟動；且回想當年黨內討論這個機制的用意，其實只是為了避免提名不適當的候選人，反而使黨遭到污名化，如果一定要加「霸王」兩個字，那也應該稱為「霸王別汙條款」才適當。

▲鄭寶清。（資料照／記者季相儒攝）