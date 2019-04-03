陳明通「禽獸論」　孫大千：不懂「苦民所苦」的米蟲

▲陸委會主委陳明通。（資料照／記者魏有德攝）

政治中心／綜合報導

陸委會主委陳明通日前諷高雄市長韓國瑜「只為了生活，吃得飽就好，那跟豬狗禽獸有什麼差別」，引發爭議，他2日上午出面道歉。對此，前國民黨立委孫大千3日在臉書表示，這不是單純的失言問題，這是心理問題，陳明通就是不懂「疾民所疾，苦民所苦」的一條米蟲。

孫大千表示，基層百姓最根本的需求就是顧肚子，卻要被批評成「跟豬狗禽獸有什麼差別」，陳明通連「吃飯皇帝大」這麼簡單的道理都不懂，絕對可以名列民進黨「豬隊友聯盟」的榜首而當之無愧，和中國大陸做生意為什麼就會出賣台灣？為什麼把產品銷往大陸就是「以一己之私，享受人家的惠台措施，整個中心思想都沒有了」？一竿子打翻一船人，把和中國大陸做生意的民眾都看成台奸。

孫大千提到，「拜佛祖」和「顧肚子」什麼時候變得無法相容？就算是慈悲為懷的佛祖，也不忍心看到天下蒼生都餓著肚子，何況韓國瑜到港澳和中國大陸行銷產品，簽訂訂單，不是為了顧自己的肚子，而是為了顧高雄農漁民的肚子，反觀陳明通是做不到「疾民所疾，苦民所苦」，只會說大話的官員，一條米蟲罷了。

針對陳明通「禽獸論」所引發的爭議，陸委會2日一早召開臨時記者會說明。陳明通在記者會中鞠躬道歉表示，「共機穿越海峽中線，對我們是從未有過的壓力」，「拚經濟的過程當中還是要照顧到主權，過程中當然出現一些措辭不恰當、一些不舒服，我跟大家說抱歉」，「我並沒有針對韓市長」。