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瞄準四天連假「客廳經濟」　三家OTT強檔影片上架

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▲▼瞄準四天連假「客廳經濟」，三家OTT強檔影片上架。（圖／台灣大myVideo提供）

▲瞄準四天連假「客廳經濟」，三家OTT強檔影片上架。（圖／台灣大myVideo提供）

記者邱倢芯／綜合報導

自明（4）日開始，就是一連四天的清明連假檔期，有些會選擇短程出國，但也有人想要坐在家中沙發看電視好好休息；為此，台灣大myVideo、遠傳friDay，以及LiTV線上影視等OTT平台，皆推出了強檔影音與優惠，讓你春假四天在家不無聊！

台灣大《水行俠》《大黃蜂》強檔上架
四天春假即將來臨，myVideo趁勢推出票房破億好萊塢強檔《大黃蜂》、《水行俠》、獨家上架《90分鐘末日倒數》、《霸王別姬（25周年數位修復版）》，讓超過500萬名的myVideo會員都能欣賞到最新院線片；同時myVideo即日起也推出近4折破盤優惠的「親子99家庭號」方案，用戶每月可用不到百元的價格，就能上萬部影片看到飽。

myVideo指出，期間限定破盤優惠的「親子99家庭號」方案，四月底前申辦每月只要99元(原價250元，此方案須綁約12個月)，只要花近4折的超優惠價格，就可以一整年把myVideo最新電影幼兒動漫等影片看到飽，申辦通路包括myVideo 官網/APP、台灣大哥大myfone門市、凱擘/台灣大寬頻等通路。

另外，myVideo也獨家推出由《與神同行》河正宇主演的韓國動作片《90分鐘末日倒數》，以及今年幾部賣座冠軍的強檔片，如《大黃蜂》、《水行俠》、《蜘蛛人：新宇宙》、《異裂》、《一吻定情》和新番動漫《進擊的巨人S3》，還同步跟播戲劇《愛情白皮書》、《東宮》、《ITEM》、《新世紀福爾摩斯》等強檔影音。此外，4/1為紀念華語電影一代巨星張國榮，myVideo獨家上架張國榮經典作品《霸王別姬（25周年數位修復版）》，讓觀眾能隨時重溫這部「90年代最好的電影作品」。

friDay影音4/6直播總統府音樂會
OTT平台影片太多不知道看什麼？總統府將於本週六（4/6）舉辦「2019總統府音樂會」，而friDay影音將於晚上7點直播這場眾星齊聚的音樂盛會，當天現場星光熠熠，將邀請到國立臺灣交響樂團貫串全場，以及曾淑勤、亂彈阿翔、法蘭黛與蔡振南等大家耳熟能詳的唱將歌手演出。

4/6適逢清明春假期間，返鄉掃墓不在台北的民眾，只要在晚上7點準時鎖定friDay影音App、臉書粉絲團、YouTube頻道、或friDay影音x 2019總統府音樂會活動頁，一樣可以完整欣賞到精彩內容。friDay影音呼應「總統府音樂會」主題，也特別策畫【台灣麗 地美 心更美】寶島影展，輸入序號即可享7天免費欣賞近年廣受歡迎與得獎的台灣電影作品。

且為了呼應今年「總統府音樂會」主題「地之美」、「人之美」、「心之美」，friDay影音特別策畫【台灣麗 地美 心更美】影展，即日起輸入序號「TAIWANLI」即可享7天免費暢看近年廣受歡迎與得獎的台灣電影作品，包含去年討論度最高的恐怖電影《人面魚：紅衣小女孩外傳》、《粽邪》，金馬入圍得獎作品《大佛普拉斯》、《血觀音》，以及千萬票房電影《痴情男子漢》、《花甲大人轉男孩》、《報告老師！怪怪怪怪物！》、《逆光飛翔》、《翻滾吧阿信》…等精選好片，讓觀眾再次品味台灣最好看的電影，感受一場專屬台灣味的影、音饗宴。

LiTV首購優惠方案　讓你春假影片追好追滿
「LiTV 線上影視」推出首購優惠方案，第一次購買LiTV 頻道全餐的會員，可享有一季299元的優惠價，即可收看400台電視頻道，內容為精選第四台及MOD，包含熱門新聞、體育、電影、戲劇、財經、生活、旅遊、親子等各類頻道，平均每月只要99元就可以隨時收看的海量電視頻道；如果喜歡追劇、看電影的觀眾，LiTV 也祭出超值優惠，首購豪華組合餐的會員一季只要399元，除了400台頻道外，還可以收看上萬部隨選影片，六大主題館：電影、戲劇、動漫、綜藝、兒童、蒙福人生，內容每週都會更新，讓你隨選隨看。

此外，針對清明四天連假，LiTV在電影方面，推出連假期間深重觀眾喜愛的動作、金融、恐怖片主題的強檔電影，強檔電影，包括《殺破狼‧貪狼》、《俠盜聯盟》、《大師兄》、《追龍》、《分秒幣爭》、《華爾街之狼》、《億萬男孩俱樂部》以及最完整的《紅衣小女孩》三部曲等等。

戲劇方面則推出4/3即將進入大結局的《ITEM》、好評迴響不斷的《如此耀眼》、劇情逗笑的《大宋北斗司》、受大眾喜愛的宮廷劇《東宮》等，除此之外，戲劇館將在4/9火熱上架始源的新戲《各位國民》，是一部幽默犯罪韓劇，擁有超強製作搭配優質演員的組合，絕對值得期待。

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關鍵字：連假,客廳經濟,OTT,台灣大myVideo,遠傳friDay,LiTV線上影視

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