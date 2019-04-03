影／詹婷怡請辭NCC主委風波　柯文哲：網路假新聞該管要管

記者陳家祥／台北報導

NCC主委詹婷怡2日主動請辭獲准，引發各界討論。對此，台北市長柯文哲不願多評論，僅表示NCC主委有任期保障，如果提早辭掉應該去問她，「也不是人家批評就馬上要離職」；至於假新聞，柯文哲說，網路世界興起假新聞很難控制，享受網路便利的時候，不免還是有併發症，「要怎麼處理？這好問題。」

對於詹婷怡傳出是因為政院施壓才主動請辭，柯文哲3日上午受訪不願多做評論，僅表示NCC主委有任期保障，她提早辭掉應該去問她理由是什麼，應該由當事人來講；而會不會覺得有政治力介入？柯說，這他不曉得，「也不是人家批評就馬上要離職。」

媒體接著問到，是否也受假信息所苦？柯文哲說，網路世界的興起所以假新聞很難控制，「不過就好像這樣，有馬路、有車子會發生車禍，也不能因為這樣就不准車子上馬路」；柯說，網路世界假新聞手法會越來越厲害，享受網路便利的時候，不免還是有併發症，「要怎麼處理？這好問題。」

至於NCC介入管制是否適當？政府該不該介入NCC運作？柯文哲表示，網路管制該管要管，「但是要管到什麼程度也要考量」；他舉例，中國大陸花在維穩的錢比花在國防的還多，「所以他那網路長城就世界最好的，幾乎要key什麼藏獨、疆獨、台獨，自動就在他百度找不到」，假新聞當然要管理，但是要管到什麼程度，這要討論。



▲柯文哲出席言論自由日紀念儀式─「不可遺忘的自由之路─吳三連先生紀念牌」揭牌。（圖／記者徐斌慎攝）