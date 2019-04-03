NCC主委蒙受政黨壓力？　副主委：絕不受任何壓力影響

▲NCC第849次委員會議會後記者會。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）3日下午召開例行委員會，而這也是繼前NCC主委詹庭怡請辭後首度召開，議程上由代理主委翁柏宗代理主持。翁柏宗於會後記者會強調，NCC秉持獨立審查理念，絕不受任何政黨壓力影響，對於詹婷怡請辭一事無法代替評論。

行政院長蘇貞昌日前不滿假訊息流竄，點名NCC「誰都管它不到，但它也什麼都不管」，而NCC主委詹婷怡曾稱會在崗位上「戰到最後一刻」，2日卻突然請辭獲准，引發關注。

詹婷怡2日下午也於臉書發文，證實她已向行政院長蘇貞昌請辭主委一職 。她特別感謝總統蔡英文及NCC同仁，支持推動建設「美麗數位新台灣」的努力。

有關行政院發言人Kolas Yotaka稍早強調詹婷怡不是「被請辭」，更坦言不管是誰擔任NCC主委都會承受朝野政黨的不同壓力，特別是在假新聞猖獗的當今，許多人對NCC抱有極高的期待。對此，翁柏宗表示，NCC是合議制，不是一個人能片命左右整個決議，任何決議都是共同決議的7位委員共同承擔。

翁柏宗也強調，NCC貫徹依法執行獨立審查，許多委員都來自大學教授，每一位都有自己的風格，所有委員都按照組織法上獨立審查的精神來辦理，絕不會受任何政黨壓力影響。

而眼看主委請辭，是否有試圖挽留？翁柏宗僅說「感謝這段時間在NCC的每一天，我們一起為國家通訊傳播政策努力」。