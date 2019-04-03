中共對台展開「三戰」！陳明通：應建立兩岸政治協商「監督機制」

▲陸委會主委陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）

記者朱世凱／綜合報導

近年來，中共以非軍事手段對台展開「三戰」，分別為法律戰、心理戰、輿論戰。陸委會主委陳明通今（3）日下午2點25分許，接受民視「台灣最前線」節目專訪時表示，在法律戰方面，對岸要實施「一國兩制」方案，「因此我們應該建立一個關於兩岸政治談判協商的監督機制。」

陳明通以「立法補強」為構思表示，「對於政治議題的談判監督機制，政府做的其實不夠多，兩岸條例只提到，如果涉及人民的權利義務才要審議，否則就備查，那這就是所謂的法律保留，可是你如果去跟他簽個和平協議，這有關於人民權利義務嗎？這是總體的，可能不用審查備查就處理掉了，這個影響很大。」

他接著說，「北京不會跟你簽一個沒有承諾統一的那種和平協議，他不可能簽一個分裂永久化的東西，這種事大家都該了解，因此修法重點在於『雙審議』。政治人物前往中國協商前，必須在3個月前提出，並且得到國會同意，談的過程，若行政院覺得達不到原先說的締結計畫目標，也可以由國會喊停，等於國會成為後盾，保住民主制度。」

陳明通再指，「內容談完通過，回來以後也是要由國會3/4立委出席，3/4同意，再交付公投決定，重要的是，主權國家的地位、自由民主憲政是禁區，碰都不能碰的，國會事先審查也會看是否碰到這些，並且通過雙層審查防護。」

他最後說，倘若將來修法通過，政務官、直轄市長、涉密人員、縣市長要去香港澳門，都必須提出申請，由內政部召開聯審會決定同意不同意。