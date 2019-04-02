禽獸論讓他厭惡民進黨官員　張善政：道歉就可以被原諒了嗎？

▲張善政。（資料照／記者徐斌慎攝）



政治中心／綜合報導

陸委會主委陳明通的「禽獸論」掀起輿論撻伐，前行政院長張善政也在臉書開砲批評，沒有像現在這麼厭惡民進黨官員！「陳明通道歉了，但這樣就可以被原諒了嗎？」

張善政表示，近日聽聞某名嘴說：「民進黨是恐怖的情人」，審視民進黨這幾天的行徑，果真如此：民進黨得不到高雄，就要毀了它！從總統蔡英文出訪邦交國就開始指指點點，到行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲的酸言酸語；連一向萬事不管、行將就木的活化石NCC也跳進來找麻煩。

▲陸委會主委陳明通。（圖／記者魏有德攝）



張善政認為，中央如此，地方也不遑多讓，整個高雄市議會，不問蒼生, 問九二共識，「真不知中央歸職掌的九二共識，干高雄市議會什麼事？！」更甚者，遠在桃園的「不分區議員」，也整天PO一些黑韓的謠言...；這些都算了，最無人性的，莫過於陸委會主委陳明通說：「人只求溫飽，和禽獸沒兩樣」。

張善政說，民進黨執政後，成立了無數的黑機關、酬庸了無數個「吳音寧們」，每個「吳音寧們」的年薪，動輒就數百萬起跳。「朱門酒肉臭，路有凍死骨」，台灣雖然沒有每天凍死人的情事發生，但是農漁業靠天吃飯：天災，賠本；盛產，倒掉。

▲陸委會主委陳明通為失言風波鞠躬道歉。（圖／翻攝陸委會臉書）



張善政對於陳明通的「禽獸論」相當不滿，也提出三點警告民進黨：

第一、「賣台」是根據哪一條法律？！若沒有，可以如此入人於罪嗎？！你可以信口開河說賣台，我是不是可以也可以說你們滿腦子壞水，禽獸不如？！

第二、我請小編向網友邀稿（本文影片），以轉達人民的憤怒與不滿！（還在陸續邀稿中，請網友發揮創意與正義感，繼續提供）

第三、陳明通已道歉但還不夠，光道歉太廉價了。公開發表這樣言論，只有下台謝罪！否則我將號召民眾到陸委會、民進黨中央黨部去抗議，直到陳明通下台為止。

張善政強調，「真的很憤怒，我從來沒有像現在這麼厭惡民進黨官員！」