「溫飽生活」不可侵犯　韓國瑜有感：勿忘世上苦人多！

▲韓國瑜。（圖／記者季相儒攝）

記者徐政璿／台北報導

高雄市長韓國瑜3月底前往大陸，簽下52億的農產訂單、MOU，直言要讓高雄發大財。陸委會主委陳明通1日接受廣播訪問時表示，「如果我們人只為了生活、吃得飽就好，跟豬狗禽獸有什麼差別？」此話一出，在政壇掀起波瀾，事後他也為此道歉。韓國瑜2日晚間似乎有感而發地在臉書發文表示，這段時間讓感觸最深的一句話，就是上次參拜南普陀寺時看到的：「勿忘世上苦人多」。

韓國瑜2日晚間以「勿忘世上苦人多」為題在臉書發文表示，這段時間讓他感觸最深的一句話，就是上次參拜南普陀寺時看到的：「勿忘世上苦人多」。近年來台灣經濟停滯、國事蜩螗，M型社會拉鋸日益嚴重，各行各業、尤其是底層人民的生活越來越辛苦、越來越焦慮。

韓國瑜說，檯面上許多政治人物的言行舉止，似乎完全沒有體會到這樣的辛苦與焦慮，他們太習慣了養尊處優或高官厚祿；他們也忘記了溫飽生活其實是每一個人不可侵犯的神聖追求，所以，做為一個台灣的政治人物，當我們領著納稅人的血汗錢，在推行每一個政見、喊出每一句口號之前，最需要告訴自己的一句話就是：「勿忘世上苦人多」。

韓國瑜強調，我們不是在為政黨工作、不是在為派系工作、更不是在為任何一種意識型態工作，我們存在的意義，是為了讓台灣的苦人少一點、讓台灣人民過上少吃點苦的好日子。

韓國瑜說，對於台灣現階段而言，所謂的好日子，就是「台灣安全、人民有錢」，任何危及這兩句話的政策與言論，無論誰用多麼高尚動人的情操與詞語去包裝，都是廉價且不負責任的。「勿忘世上苦人多」，我希望所有從政的人都能時時互相提醒，因為唯有台灣政壇參透了這句偈語，台灣人民才有機會享受到真正值得我們捍衛的民主與進步。