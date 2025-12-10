年輕人教訓90歲老伯還PO網　精神科醫搖頭：厭老正義魔人

記者柯沛辰／綜合報導

一名網友近日在餐廳結帳時，不滿90多歲老爺爺插隊，氣得追上去指責「把我們當白痴？」還錄下PO網。精神科醫師沈政男直言，台灣的厭老年代已經到來，與捷運飛踢老婦人如出一轍，「這就是厭老、變態正義魔人」。

沈政男表示，敬老是台灣社會與文化，極少數真正珍貴的無形寶藏，好不好是另一回事，但竟然在一個世代之間，就可以不留情地把舊傳統、舊文化扔到垃圾桶去了，「好像你們才是進步與開明。」

尤其是影片中那一句「把我們當白痴啊？九十幾歲也要排隊！」跟博愛座事件背後的心態一模一樣：「為什麼要設博愛座？為什麼要讓座給老人？把我們當白痴啊？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友追上阿伯並指責對方插隊，「把我們當白痴？」（圖／翻攝自Threads）

他指出，年老是一個功能退化的危險因子，雖有個別差異，但整體來講，就是身體與心智功能比年輕時代更加減退，因此對於社會資源的運用，當然不如年輕人，比如出門坐車、吃飯，都更加不方便，於是基於社會正義，給予他們禮讓，讓他們優先得到服務，博愛座因運而生，大家看到阿公阿嬤排隊也會禮讓，更不用說老人票、身障車位等制度了。

沈政男認為，敬老傳統的毀棄、厭老氛圍的興起，跟老年歧視有很大關係，許多人認為年老就會觀念守舊、沒辦法學習新規定、不願意遵守群體規則，甚至反對進步與改革，於是一看到任何優待老人家的人事物就反感，然後一遇到自己的權益被老人家妨礙，就跳起來罵人打人了。

他批評，什麼「不是人老變壞，而是壞人變老！」云云，完全是亂七八糟的謬論，連一點關於老年的生心理變化，以及國家社會該怎麼因應超高齡時代到來都沒概念。如果只是對老人反感，私底下報復也就罷了，但這些年輕人就是要把影片貼上網，讓大家知道「我做了一件打擊壞老人的舉動！」

沈政男反問，這跟廣大交通檢舉達人，有何不同？背後就是變態的正義需求，在其他方面得不到滿足，然後專門找交通安全、博愛座、排隊買東西這些日常小事來發洩，想對政治經濟、社會文化議題發揮影響力，這是當今網路世代、自戀時代的一大特徵，「人人以為自己可以改變世界。」

沈政男說，當這些人在網路上發揮不了影響力，就會把注意力投注在交通安全、博愛座、排隊買東西這些事情上頭。如果有適合的政治經濟、社會文化議題，在某個運動或活動興起的時候，這些人也會跟著起鬨，現身在實體世界一起胡鬧，以為自己這樣就不是網路上的幽靈帳號了。

他指出，若仔細觀察這次和上次捷運飛踢事件的影片，可以發現驚人相似之處，似乎也能解釋厭老興起的一部分原因，「但因為太過政治不正確，我就不說了。」