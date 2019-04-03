商議2020國民黨內總統初選　吳敦義：清明連假和韓等人相會

▲國民黨主席吳敦義率黨中央主管、中常委及由桃園立委陳學聖、地方人士陪同前往大溪慈湖謁靈。（圖／陳學聖服務處提供）



記者楊淑媛／桃園報導

國民黨主席吳敦義3日率黨中央主管、中常委及由桃園立委陳學聖、地方人士陪同前往大溪慈湖謁靈，針對外界關注的吳韓會何時進行表示，韓國瑜將於4月5日北上台北與他會面；他也安排於4月7日、8日分別與前立法院長王金平、前新北市長朱立倫及前台北縣長周錫瑋等人會面，分別商議2020黨內總統初選相關情事。

而被問及吳韓會談話的內容？吳敦義表示，當然要徵詢韓國瑜的意願，這是很自然的事情。至於，要如何說服韓國瑜？吳敦義回應，腦筋還要再多動一點，想想怎麼樣講才是最合適。

是否擔心韓直接拒絕？吳敦義說，他不擔心什麼事，只要為國家、為黨、為高雄、為全國服務，將心比心，大家一定會了解國民黨希望在2020年立法委員及總統選舉中，以遴選、徵召方式，或歡迎最優秀且有能力、最有機會可以當選的人參選，贏得勝選。

桃園立委陳學聖指出，慈湖在朱立倫縣長時代設立兩蔣文化園區，保存著來自各地兩蔣銅像，形成桃園的觀光特色。當年開放陸客來台旅遊時，引發陸客旅遊風潮，更帶動周邊商機，如今政黨輪替後陸客驟減，甚至有攤商單日業績掛零，大家哀聲嘆氣！

陳學聖希望2020大選，國民黨能重返執政，再度活絡兩蔣文化園區，帶動大溪的商機，讓人民有錢賺！