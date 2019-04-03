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韓國5G服務方案價錢曝光　最低資費仍要1493元

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▲5G通訊,5G,手機,華為,5G元年。（圖／CFP）

▲5G通訊技術。（圖／CFP）

科技中心／綜合報導

據陸媒《新浪科技》引述韓國媒體報導，外傳韓國三大電信公司已經確定5G服務的方案標準，三家電信商的最低5G服務方案皆為55000韓元（約新台幣1493元），數據流量則為8GB或9GB。

報導指出，SK電訊和韓國電信公司（KT）5G服務的55000韓元方案，數據流量將為8GB，另一家LG U+ 5G服務的55000韓元方案，數據流量將為9GB。若是用戶選擇價格更高的75000韓元（約新台幣2037元）方案，SK電訊和LG U+的數據流量就會大幅提升至150GB。

若是用戶選擇更貴的95000韓元（約新台幣2580元）方案，SK電訊將提供200GB的流量，LG U+則提供250GB的數據流量。韓國電信公司（KT）則是推出80000韓元（約新台幣2174元）以上的方案享5G服務吃到飽方案，但在漫遊速度會與其他兩家有所差異。

報導指出，其實先前韓國電信商一直沒有打算設置55000韓元這個方案，但迫於政府主張「過高的定價會限制消費者的選擇權」的壓力，三家電信商因而推出55000韓元的方案，但從資費內容來看，電信商主打的方案應該還是75000韓元以上的方案。

報導提到，目前這些電信資費仍尚未獲得電信商的確認，僅是韓國當地媒體初步掌握的訊息，一切仍待官方公布相關訊息。但南韓當地預計5日將開賣三星Galaxy S10 5G版本，三家電信商也將正式啟用商用5G服務，到時5G服務相關方案就能獲得進一步確認。

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關鍵字：韓國,南韓,5G,資費,電信商

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