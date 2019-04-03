打造零死角無線網路傳輸　未來5G天線將薄得像膠帶

▲薄如膠帶的Ericsson Radio Stripe。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

大眾對於5G傳輸技術都抱有諸多的想像，藉由其高速傳輸、低延遲的特性，期盼可為未來帶來更多更廣佈的應用範疇；不過，過去為了要讓無線傳輸技術減少死角，迫使電信商不得不想辦法擴建基地台，但又有可能面臨被民眾抗議的壓力，且有時又會破壞建築美觀，為了讓未來的5G技術不再陷入如此的窘境，電信設備商愛立信（Ericsson）釋出了一款薄如膠帶的無線設備Ericsson Radio Stripe。

台灣愛立信總經理兼韓國愛立信總經理何可申解釋，這款帶狀無線設備外觀就像是一條透明膠帶，但是上面載有整合型主動式天線系統，可搭配上傳統的乙太網路線來加以傳輸電力。如此的輕薄設計方式，可便於將傳輸天線貼在建築物的各個角落當中，更可進一步地藏在地毯或是壁紙後方，對於古蹟、老舊建築等將可更加地友善，且美觀，並且進一步地實現無所不在的無線傳輸技術。

不過可惜的是，目前這項概念還在發展當中，愛立信粗估，約還需要5~8年的時間才有辦法將此一概念商用化；何可申表示，舉凡Radio Stripe的網路傳輸距離、訊號強弱等挑戰都還得一一克服。

若是此一概念產品真的實現了，那麼往後在城市廣場、購物中心、辦公室、體育館、火車站、工廠與倉庫等地，將可到處都享有不間斷的網路傳輸服務了。