劉兆玄出席軒轅黃帝清明公祭　5G網路「0死角直播」

▲軒轅黃帝陵全貌。（圖／中新社）



記者柯振中、蔡儀潔／陝西—台北 連線報導

據大陸《陝西日報》報導，中華文化永續發展基金會董事長劉兆玄、新黨主席郁慕明5日將出席軒轅黃帝己亥（2019）年的清明公祭典禮。延安移動網絡優化中心班長任二飛說明，將運用5G新技術對整個公祭活動進行全程直播，「網速較往年提高了一倍多，能夠完全滿足廣大遊客和新聞媒體需求。」

陝西省務常委梁桂表示，舉辦清明公祭軒轅黃帝典禮活動，是陝西貫徹中央「弘揚中華優秀傳統文化」的具體表現，各部門單位要進一步提高政治站位、確保公祭典禮活動全面提升，成為精品。

據了解，陝西省政府1980年後，每年階以民族認同、國家統一、文明傳承與自強創新為主軸，舉行清明公祭黃帝典禮；而台灣政要人士吳伯雄、連戰、宋楚瑜等人也曾出席歷年的公祭典禮。

▲▼軒轅黃帝文化園區。（圖／公祭軒轅黃帝網、中新社）



陝西省副省長方光華要求，公祭典禮活動的流暢性與儀式感需要加強，充分發揮典禮活動的教育作用、提升影響力與號召力。他指出，今年公祭典禮活動將與「新中國成立70週年黃帝陵保護發展圖片展」融合進行，「展覽是今年公祭典禮活動的新內容，對弘揚黃帝文化、凝聚民族精神具有重要意義。」

任二飛說明，運用5G新技術對整個公祭活動進行全程直播，可讓新聞媒體文件上載變得更加高速、便捷，「5G基站8個，每個基站按照3個扇區計算，24個扇區已經完全覆蓋了我們整個景區，同時我們又增加了4G信號基站28個，網速較往年提高了一倍多，能夠完全滿足廣大遊客和新聞媒體需求。」