邱太三為名醫逃稅案「陳情」　高檢署調查報告認定「關說」

▲高檢署調查報告指出邱太三「陳情」行為屬於「請託關說」。（圖／記者李毓康攝）

社會中心／綜合報導

前法務部長、現任總統府國安會首席諮詢委員邱太三涉入名醫逃漏稅5億元關說案，高等檢察署晚間發公布調查報告指出，依桃園地檢署前檢察長彭坤業陳述，邱太三3月18日邀約餐敘，席間向彭坤業「提醒」行為屬於「請託關說」，而彭未依規定通報，並直接對檢察官下口頭指示，作法失當。

高檢署調查報告指出，彭坤業證述提及邱太三以國安諮詢名義約他餐敘，席間談及參審、陪審等相關議題，在最後準備離開前，邱太三提及桃園地檢署起訴壢新醫院院長逃漏稅案，稱公訴檢察官一開始同意要認罪協商，後來又反悔，當事人心情很浮動，認為公訴檢察官出爾反爾，嚴重影響司法公信力。而邱太三的「陳情」只有口頭說明，未有書面紀錄。

邱太三接受約談時表示，是基於國安會諮詢委員職責，主要與彭坤業談司法改革與桃園地檢署人力問題，談到該案是基於好意「提醒」，至於是誰向他詢問，邱太三稱「不方便說明是誰反應」。邱太三也在稍早發布聲明強調，依據人民陳情要點依法進行轉知，不是介入個案，也早已主動向調查小組聯繫，表達願接受調查並說明事件經過。

調查小組指出，依「行政院及所屬各機關處理人民陳情案件要點」規定，人民陳情可以用言詞表達，而受理機關應作成書面紀錄，載明陳述事項、真實姓名及聯絡方式，但彭坤業接獲邱太三口頭陳情始末皆無書面資料，還以口頭指示襄閱主任檢察官楊挺宏處理該案，未依相關規定處置，有所違失。至於襄閱主任檢察官楊挺宏以及承辦、協辦的檢察官責任部分，調查小組認定依照彭坤業的指示執行職務，並沒有違法失職。