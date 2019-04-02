涉桃檢檢察長彭坤業關說案　邱太三發聲明澄清絕無關說

▲前法務部長邱太三遭指捲入檢察長關說案，發聲明澄清。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

媒體報導，桃園地檢署檢察長彭坤業爆發疑似關說事件，是因前法務部長邱太三向彭坤業「陳情」，才會引爆關說疑雲。邱太三剛剛發表聲明澄清，是為了避免外界對司法機關的不當揣測，才會依法轉介陳情內容，並非介入個案。他也澄清，早就已經主動聯絡調查小組，「本人坦蕩、絕無介入個案關說」。

桃園地檢署去年查出一名醫師逃漏稅5億元，提起公訴。但法院審理期間，傳出桃檢檢察長彭坤業疑似關說，指示公訴檢察官促成認罪協商，承辦檢察官認為有異，不願接受，結果檢察長竟指示其他其他檢察官來取代協商工作。事發後引起檢察界震盪，法務部責成台灣高等檢察署調查，高檢署由襄閱主任檢察官宋國業組成調查小組，帶領台高檢檢察官許鈺茹、周士榆，一併調查。法務部長蔡清祥也於日前將彭坤業調離檢察長職務，轉任高檢署主任檢察官，靜待調查。

而媒體2日報導，引爆本起關說案件的人，竟是前法務部長邱太三。媒體指稱，邱太三與彭坤業為台大法律系同學，邱太三擔任部長時，拔擢彭坤業出任桃園地檢署檢察長，2人關係匪淺。彭坤業在接受高檢署調查小組調查時，主動說出是邱太三轉告此事，他才會依法辦理，並未關說。

至於邱太三也在2日傍晚發表聲明，澄清並未關說，他是收到陳情人的申訴後，為了避免外界對司法機關不當揣測，才會依法將陳情的內容，轉告彭坤業。邱太三強調，「本人坦蕩、絕無介入個案關說」。

以下為邱太三聲明全文：

針對媒體報導桃園地檢署司法個案一事，本人發表聲明如下:

第一，本人為收受陳情，陳情轉知是依據人民陳情要點，依法進行，不是介入個案。

本案係本人三月中旬收到陳情人申訴，認為公訴檢察官於本案認罪協商的進行，有違反刑事訴訟法第455-3條第二項規定，故本人即併同陳情人書面資料，依據人民陳情要點規定非屬權責機關者移轉給權責主管機關(桃園地檢署)逕處。

第二，之所以收受陳情，是因為陳情人指稱本案已就認罪協商達成協議卻無故生變，轉知桃園地檢，僅是希望避免外界對司法機關的不當揣測

陳情人指稱本案起訴後，公訴檢察官與當事人及其委任律師同意展開認罪協商程序，雙方多次在法庭或檢察官辦公室就本案認罪條件(罪刑、罰金、沒收)進行協商，在近四個月不斷溝通討論協商後，已就本案刑度、易科罰金折算標準、罰金總額及沒收等條件達成共識，唯幾天後，公訴檢察官卻片面且未告知具體理由的表示，將不在法院審理程序完成協商。

陳情人表示詫異與不解怎會有如此轉折，其後陸續有外界熱心人士向其表示，可能是「少做了一些事」，所以檢察官才反悔。陳情人認為本人熟悉司法檢察法制，故來請教諮詢法律問題癥結，其除表示認為檢察官違反刑訴協商規定，也告知外界對檢察官此做法的猜測與建議。本人認為這類不當揣測對司法機關形象顯有傷害，故轉知權責的桃園地檢署檢察長請其注意陳情人所陳述情形。



第三，本人坦蕩，早已主動向調查小組聯繫，表達願接受調查並說明事件經過。

本案於3月23日見報後，由於對案情的相關描述與實際情況顯有落差，本人當時就主動向調查小組聯繫，表達願意接受調查，並清楚說明事件經過。

本人再次嚴正聲明，轉知陳情是依法作為，該陳情之訴求也是希望依照法律程序進行，絕無介入個案關說行為。

