遭TVBS無預警資遣　名嘴范立達求償二審獲賠280萬

▲范立達遭解雇，高等法院二審判準賠償280萬元。（圖／記者季相儒攝）

記者吳銘峯／台北報導

前名嘴范立達原本在TVBS擔任法務室資深經理，但卻在2015年3月間被無預警資遣。范立達不滿遭解雇，起訴向TVBS求償每月25萬餘元的薪資。一審僅判准14萬餘元，范立達上訴二審，高等法院認定TVBS違法解雇，雙方雇傭關係直到2019年3月間仍存在，因此加碼判決TVBS須賠償280萬元。

判決指出，范立達自2005年4月間就進入TVBS中工作，第二年就被調升為董事會法務室資深經理。但TVBS2015年改組，高層異動，范立達在當年3月19日被資遣。

范立達隨後在臉書上發文，詳細寫出他與TVBS人力資源部經理Joey的談話內容，Joey直言公司將找台固的律師王子瑜當法務室副總監，決定給范立達一筆資遣費；Joey還說，這是公司轉型期必要動作，並建議范立達留點名聲給人家探聽。范立達則回說，很清楚不是因為表現不好被資遣，而是因為不被老闆喜歡。

但之後范立達還是認為自己被違法解雇，因此提出民事訴訟，除了確認與TVBS的雇傭關係仍存在以外，還要求在雇傭關係存在期間內，TVBS需要每個月支付他25萬餘元的薪水，並每個月提撥9千元進他的勞退準備金帳戶。

一審法院審理後，並未認定非法解雇，經過計算後，僅判決TVBS須賠償14萬餘元。案經上訴，高等法院二審於2日宣判，高院改認定當時TVBS解雇的過程，並未與范立達達成解雇合意，為非法解雇，所以雙方間雇傭關係仍存在。扣除伙食費與范立達先前領走的資遣費，高院改判TVBS須賠償范立達近236萬餘元，另外還要在范立達的勞退準備金帳戶中存入42萬餘元。可上訴。



