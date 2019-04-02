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跨坐女學生脫衣上藥按摩胸大肌　射箭教練二審判刑

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▲▼性侵，亂倫，強姦，摸奶，猥褻，襲胸，家暴，鬼父，獸父，強暴。（圖／內政部家庭暴力與性侵害防治委員會）

▲新北市中學射箭教練，對女學生脫衣猥褻，二審遭判刑。此為示意圖。（圖／內政部家庭暴力與性侵害防治委員會）

記者吳銘峯／台北報導

新北市一所中學的吳姓射箭教練，從2014年起，就以按摩胸大肌、紓解肌肉痠痛等理由，要求4名女學生脫衣服讓他跨坐在女學生身上，並碰觸胸部、乳頭及腹部。一審法院將他判刑4年2月，其中2年8月得易科罰金96萬元，案經上訴，高等法院二審仍判刑4年2月。可上訴。

判決指出，33歲吳男從2011年起擔任一所中小學中的中學射箭隊教練，由於他多次帶領學生在全國比賽中奪得佳績，學生敬畏他的專業權威。但他從2014年7月開始，就以幫忙塗抹痠痛藥、按摩等理由，把女學生輪流帶到射箭訓練場的弓房內，要求女學生脫去上衣及內衣，趴在椅子上，讓他開始按摩。

吳男開始按摩後，讓被害人稍微放下心防，就會要求被害人翻身，自己跨坐到被害人身上，接著從肩、脖、手、背等處一路按摩到腹部、胸部及乳頭。被害人因畏懼吳男的權威，不敢聲張。總計吳男在2014年7月起，到2016年4月止，共有4名女學生被害，次數達到13次。被害女學生最後跟家人坦承，家人暴怒，學校清查後才發現吳男惡行。吳男即被辭退，檢方並對他提起公訴。

法院審理時，吳男否認犯案，辯稱是為了幫女學生的背部上藥，才會要求脫衣，還說自己是幫女學生按摩弓箭選手時常使用到的「胸大肌」，不是「胸部」，否認猥褻。但法院根據被害人供詞，認定吳男確實成立對少女強制猥褻罪。一審法院將他判刑4年2月，其中2年8月得易科罰金96萬元。

案經上訴，高等法院二審審理後，仍認定吳男犯下13罪。高院指出，本案事證明確，原判決核無違誤，量刑亦屬允當，因此駁回上訴，仍判刑4年2月，其中2年8月得易科罰金96萬元。可上訴。
 

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