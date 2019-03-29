里活動中心收費形同斂財？　林燕祝主張辦公益宣導免收費

▲台南市議員林燕祝認為，里活動中心屬公共財性質，向合辦公益活動的單位收取費用，此舉形同斂財，林燕祝主張辦公益宣導免收費。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南市議員林燕祝認為，里活動中心屬公共財性質，不再由各里收取使用費，衍生選舉恩怨，甚至向合辦公益活動的單位收取費用，此舉形同斂財，林燕祝主張辦公益宣導免收費。

林燕祝指出，市府前秘書長陳美伶任內做出里活動中心收費回歸市府民政局經手，場地維護管理卻由里長負責，推動以來雜音甚多，事權未落實致衍生選舉恩怨，藉故刁難等問題，值得重新檢討。

林燕祝列舉地區公益活動性質收費最不適宜，例如警察局、衛生局合辦登革熱宣導、防範詐騙等業務，非營利性質的政令事項，哪有再收費的道理，大可授權各區里長視實際情況辦理，方為合理。

林燕祝表示，台南市民政業務亟待改進問題一籮筐，要求研擬改進之道。例如廟宇組織章程各自為政，最後翻臉告到法院；財團在山區買地加圍爭議不斷；偏遠道路礙於早期法令，沒有柏油路無法認定；甚至玉井養雞場，搞到最後得由前鄉長出面做證才平息。

林燕祝指出，民代處理陳情案過程，總有被部分承辦人員「出賣」感受，令議員動輒得咎：里幹事身兼多里，業務繁忙申請差旅費時，她希望公所能盡輔導責任，如果反而淪落被政風人員送辦情形，更是令人痛心。

市民政局長顏振標表示，民政業務雖繁雜，卻蠻好玩，都在解決問題，例如農路糾紛可參考空照圖等資料進一步確定，其他業務也會督促同仁，避免民眾權益受損。