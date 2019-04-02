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南檢偵辦藥廠製造動物用偽藥　負責人父子具保共130萬元

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▲台南地檢署偵辦藥廠涉嫌製造動物用偽藥，搜索傳訊7人，5人交保候傳。（圖／示意圖，記者林悅翻攝）

▲台南地檢署偵辦藥廠涉嫌製造動物用偽藥，搜索傳訊7人，5人交保候傳。（圖／示意圖，記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南地檢署偵辦藥廠製造動物用偽藥，於4月1日指揮檢警調執行搜索5處，傳訊7人到案，扣得金黴素稀釋液、安莫西林懸浮稀釋液等動物用偽藥及生產機具，檢方訊問後，認為楊姓藥廠負責人、廠長父子2人製造金黴素稀釋液等偽藥販賣，楊姓負責人具保80萬元、廠長50萬元，楊姓業務員、趙姓藥師各具保5萬元。

台南地檢署檢察官黃慶瑋，接獲台南市政府告發藥廠涉嫌製造動物用偽藥，指揮檢察事務官、台南市刑警大隊、高雄市湖內分局等司法警察，會同台南市及高雄市動保處人員，於4月1日執行搜索5處，傳訊7人到案，扣得金黴素稀釋液98箱（每箱12瓶）、安莫西林懸浮稀釋液100cc裝21箱（每箱24瓶）等動物用偽藥及生產機具等物。經檢察官訊問後，認為製藥公司負責人、廠長等楊姓父子，未經核准擅自製造金黴素稀釋液等偽藥，販賣給臺南、高雄、嘉義地區等養豬戶，諭知楊姓父子各具保80萬元（負責人）、50萬元（廠長），楊姓業務員、趙姓藥師各具保5萬元。

檢方指出，凡動物用藥品均應經主管機關檢驗把關，業者為圖牟利，以不明物質或液體稀釋合法疫苗濃度等方式，非法製造偽藥、劣藥對外販售，損及畜農權益及經濟發展，本署將嚴正查辦，以增進動物用藥品品質，維護動物健康，健全畜牧事業發展。

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關鍵字：南檢,藥廠,偽藥,具保

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