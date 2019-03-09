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檢察總長南檢督導立委補選選舉查察會議　選他案4件調查蒐證

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▲最高檢察署檢察總長江惠民及台灣高等檢察署台南檢察分署檢察長張清雲，到南檢督導「第9屆立委台南市第二選舉區缺額補選選舉查察座談會」。（圖／記者林悅翻攝）

▲最高檢察署檢察總長江惠民及台灣高等檢察署台南檢察分署檢察長張清雲，到南檢督導「第9屆立委台南市第二選舉區缺額補選選舉查察座談會」。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為了解台南市立委補選檢警調政風有關選舉查察工作，適法妥速偵辦選舉違法案件，最高檢察署檢察總長江惠民及台灣高等檢察署台南檢察分署檢察長張清雲，3月8日下午到南檢督導「第9屆立委台南市第二選舉區缺額補選選舉查察座談會」。

法務部調查局台南市調查處處長鄭伯卿、台南市警察局局長黃宗仁、台南市府政風處副處長高伯陽等亦率所屬主管與會，由檢、警、調、政風等機關就選情分析、具體查賄策略、反賄活動、防制賭盤及暴力作為、黑函與誹謗文宣處理原則等選舉查察工作執行情形提出報告。

江檢察總長對於台南市日前有男子被發現在某候選人宣傳車案，經南檢檢察官指揮警方迅速偵辦，檢警緊密合作，積極妥適處理，即時釐清該案發生原因，化解外界疑慮，表示嘉許；並期勉團隊深入分析情資，積極偵辦，儘速澄清不實傳聞，對於社群網站號召聚眾鬥毆，如與選舉有關，應立即掌握資訊，提前預防及適時採取因應措施。

張檢察長提醒團隊就本次立委補選特性，妥善規劃選舉人力，掌握具體有效情資，審慎偵查作為，積極妥速詳查各種選舉違法情事。林檢察長表示，南檢對於此次選舉查察非常重視，投入的人力比照去年地方公職人員選舉，尤其注重賄選情資、選舉賭盤、防制暴力等，並囑轄區檢警調政風等機關應展現選舉查察的決心、態度及積極度，且依江檢察總長、張檢察長的指示，確實做好查賄、反賄宣導、防暴、選舉賭博、不實文宣等選舉查察工作，依法及中立適時妥處由選舉引發之案件，務使此次選舉公平、公正、公開，和平落幕。

目前南檢已分選他案4件，由檢察官指揮司法警察積極蒐證調查中，如有具體的違法事證，將嚴正查辦。籲請民眾勇於檢舉賄選及選舉賭盤、暴力等違法情事，由檢警調政風團隊積極偵辦，以淨化選風，落實民主政治。

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關鍵字：檢察總長,南檢,立委,補選,蒐證

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