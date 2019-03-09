表達對女檢的肯定　南檢與檢察官協會合辦婦女節活動

▲台南地檢署與中華民國檢察官協會及台灣高等檢察署台南檢察分署，婦女節在南檢同步舉辦婦女節慶祝活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為表達對於女檢察官們平日努力工作與辛勞奉獻的肯定，台南地檢署與中華民國檢察官協會及台灣高等檢察署台南檢察分署，3月8日婦女節在南檢同步舉辦婦女節慶祝活動，活動內容兼具知性與感性，突顯女性檢察官在職場上溫柔細膩、剛柔並濟的特質。

台南高分檢檢察長張清雲、南檢署檢察長林錦村及檢協會代表檢察官林志峯，也參加這次慶祝活動，與大家同歡，並為女檢察官及所有女性行政同仁加油打氣，嘉義地檢署及行政執行署台南分署亦均派員前來與會同樂。

本次活動主題為「優雅的轉身～談女檢察官的工作與生活之間」，特別邀請台南高分檢主任檢察官方娜蓉、郭珍妮及檢察官蔡麗宜、台南地檢署襄閱主任檢察官柯怡伶，與大家交流分享各自認真工作與優雅生活的經驗與心得，並均談及對檢察官志業的熱愛與投入，以及對於家人支持的感恩，全場氣氛歡笑和樂，溫馨動人。會中，由所有男性同仁獻給在場女性同仁每人一朵玫瑰花，致上對職場女性最誠摯的敬意與感謝。

林檢察長對於女性投入職場，要兼顧家庭及工作，十分辛苦，特別感謝所有女性工作同仁在各個領域對工作的投入，尤其是司法界的女性，工作質重量多、負荷沈重，壓力大，也期許男性能多同理要兼顧家庭與工作的女性工作者。張檢察長及檢協會代表檢察官林志峯均理解女性上班族的辛勞，其身為男性，一向以身作則，協助太太分擔家務，強調成功女性的背後，有一位偉大的男性默默支持。

台南地檢署及台南高分檢、檢協會，透過上開活動祝福全國女檢察官及所有女性工作夥伴們「婦女節快樂」，也希望她們在職場與家庭生活中快樂自在，更為她們的傑出表現按讚。