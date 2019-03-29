不銹鋼大廠千興公司非法掩埋廢棄物20年　南檢起訴求處重刑重罰

▲台南地檢署偵辦偵辦千興不銹鋼公司涉嫌違反廢棄物清理法案件，將葉姓負責人等12人起訴，更向法院求處從重量刑暨重罰。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南地檢署檢察官彭盛智，偵辦國內不銹鋼大廠千興不銹鋼公司涉嫌違反廢棄物清理法案件，偵查終結，認為千興公司葉姓負責人等12人，涉嫌非法掩埋廢棄物長達20年，除依廢棄物清理法罪嫌提起公訴，更以未見悔意向法院求處從重量刑暨重罰1500萬元。

台南地檢署檢察官彭盛智及環保署南區督察大隊於2017年8月間均接獲檢舉，指稱千興公司疑有將事業所產生的廢棄物回填至公司廠區土地下，經蒐證後認有違反廢棄物清理法犯行，與台南市環保局、南區督察大隊及保七總隊第三大隊組成專案小組長期蒐證後，為保全將來犯罪所得的追討，先向台南地院聲請保全扣押該公司名下市價約新台幣12億元的不動產獲准後，再指揮司法警察會同台南市環保局先後於2018年7月9日、2018年8月3日，至該公司實施搜索及聯合稽查，當場開挖公司廠房退火爐下凹處及周遭事業用地的廢棄物樣本送驗，並查得謝姓經理人、孫姓副廠長、楊姓員工等12人涉嫌參與。並全面清查該公司所轄事業用地內事業廢棄物掩埋及堆置範圍、土壤污染範圍，以及該處有無地下水受污染情事， 亦囑請專業機構針對該場址進行環境檢驗。

檢方查出，該公司葉姓負責人等人為節省公司清除費用，降低公司營運成本，自1999、2000年起迄2018年7月9日止，指示員工將公司製程所產出含有重金屬總鉻、六價鉻超出溶出試驗標準的有害污泥、廢集塵灰等事業廢棄物，搬運至公司所轄事業用地已開挖的坑洞，或廠區內圓鐘型退火爐下凹處內傾倒，並以砂土或鋪設混凝土回填掩埋及棄置，致土壤遭受廢棄物重金屬溶出污染。且為避免遭主管機關稽查，不實申報廢棄物種類以及產出、貯存數量，致使環保機關難以正確勾稽發現該公司實際處理廢棄物的情形。檢驗結果該公司所轄事業用地內共掩埋事業廢棄物（含一般及有害事業廢棄物）堆疊高度約3.5公尺，總量約6萬5573公噸，土壤遭受重金屬污染的總量約為547公噸，惟地下水未遭受污染。

檢察官認為葉姓負責人等人係犯廢棄物清理法罪嫌，除將葉姓負責人等人起訴外，並認為千興公司在國內不銹鋼產業鏈中頗具規模，本應形塑良善企業文化，克盡企業社會誠信責任，在謀取利潤同時維護環境生態的永續發展，但該公司及其葉姓負責人，為節省公司營運成本，非法從事廢棄物的堆置、掩埋及棄置，期間長達20年，棄置面積將近3公頃，對環境生態的危害至深且鉅。葉姓負責人犯後，始終否認犯行，更卸責諉過於員工，未見悔意，建請法院從重量刑，並與公司均按廢棄物清理法第46條所定最高數額科以罰金1500萬元。