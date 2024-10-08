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選前1個月免費修繕社區遭控賄選　「林口阿姨」蔡淑君無罪確定

▲▼新北市議員蔡淑君。（圖／翻攝蔡淑君臉書）

▲新北市議員蔡淑君被控賄選，獲判無罪確定。（圖／翻攝蔡淑君臉書）

記者吳銘峯／台北報導

國民黨籍新北市議員蔡淑君，在2022年選舉前捐助某社區鋪設地坪，並修剪樹木等相關服務，遭檢方指控涉嫌賄選，提起公訴。但法院審理後，一二審均認為沒有對價關係，判決無罪。檢方上訴第三審，最高法院8日駁回檢方上訴，蔡淑君無罪確定。

蔡淑君在新北市改制前，2006年間就就當選台北縣最後一屆縣議員，改制後又連續當選4屆議員，已經是五連霸議員，目前選區為新北市的林口區、五股區、泰山區，選舉時更是打出「林口阿姨」的口號，並順利囊獲該區最高選票寶座。

不過檢方起訴指出，蔡淑君因上屆得票數較前屆落後，且選區有新人出面參選，選情緊繃。另外新北市林口區某大型社區，藍姓主委剛上任，力求表現，因此在2022年7月間，藍男就與蔡淑君以及某建商合謀，貼出告示，表示將由蔡淑君捐贈鋪設該社區的地坪地磚約65坪，工程款62萬餘元，最後順利完工。藍男還在社區內31部電梯內張貼完工照片、感謝狀等。檢方認為這影響該社區約2000人的投票意願。

此外檢方也認為，蔡淑君在選前1個月，主動聯繫園藝廠商，前往修剪某國宅社區旁3處樹木，工程款價值約9到18萬元。里長也為此在該社區的公佈欄內貼出感謝狀。不僅如此，檢方認為，蔡淑君在選前幾天，趁著該社區開區權人大會時，在會中公開對100多名到場的民眾宣稱：是否覺得光線變好了？這次社區樹木的修剪都是我贊助，廠商與我關係很好，所以修剪樹木都不會收錢，免費贊助給社區...檢方認為這也影響選民投票意願，因此對蔡淑君等人，依照違反《選舉罷免法》「賄選罪」提起公訴。

但法院審理後，均判決無罪。其中二審高等法院指出，修繕地坪部分，該社區其實不只向蔡淑君尋求協助，也向多名議員求助，不能指稱這就具有賄選的對價關係；此外，該地坪不僅為社區私有，其實鄰近公車站、又經常有家長接送小孩、附近商店貨車停放卸貨，所以蔡淑君捐贈修繕地坪，其實不是僅僅對社區居民有利，更是嘉惠附近所有居民。

至於修剪樹木部分，法院發現當地里長早在多月前因樹木茂密在颱風季節造成危害，所以才請求多名議員協助修剪。而蔡淑君捐贈修剪樹木，並非針對該社區內居民，其實也維護周邊居民安全，並無檢方指控的對價關係。綜上所述，法院均判決蔡淑君等人無罪。檢方再上訴第三審，最高法院8日駁回上訴確定。

另外檢方提起公訴時，也一併提出民事當選無效之訴，不過一二審法院均駁回檢方請求，蔡淑君確定當選有效。

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