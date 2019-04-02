未上拉鍊黑色包包露餡　保時捷跑車黑槍「掌心雷」被查獲

▲鹿港警方查獲掌慢雷手槍。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

31日深夜鹿港警方派遣快打部隊要追查KTV聚眾滋事，到場後並未發現異狀，但發現32歲林嫌眼神閃爍，想要立即離去，員警認為案情並不單純，在停車場黑色保時捷跑車上發現右後座有一只未上拉鍊的黑色包，露出1把黑槍「掌心雷」，警詢後將林嫌依槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移送。

▲鹿港警方將林嫌送辦。

KTV有糾紛，由林姓犯嫌攜帶槍枝夥同數名男子在KTV包廂談判，該分局獲報後立即調派快打部隊等10餘名警力著防彈衣攜帶防彈盾牌全副武裝前往臨檢，於進入包廂後現場有林姓犯嫌夥同黃姓友人等6人在包廂內唱歌，經逐一盤查在場人員，並未發現違禁物品，然在場人說詞避重就輕，其中32歲林嫌眼神閃爍，想要立即離去，令人起疑。

警方懷疑案情不單純，經擴大檢視KTV外停車場，發現有一部黑色保時捷自小客甚為可疑，當下車內駕駛座有1名女子，詢問該名女子即為車主，員警徵得渠同意後檢視車內物品，經以手電筒探照目視，發現右後座有一只未上拉鍊的黑色包，包內顯有1把黑槍「掌心雷」，林女表示槍枝不是她所有，亦不願指證為何人持有，警方隨即調閱監視器釐清案情，證明該車使用人為林姓犯嫌，當場會同林姓犯嫌取出車內槍枝並擴大搜索起獲一粒眠毒品，經初步檢視該槍枝為具有殺傷力的火藥動力手槍，全案於警詢後依槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移送彰化地檢偵辦。

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