首例！父送「林聰明砂鍋魚頭」賄選　新北議員黃俊哲當選無效確定

▲民進黨新北市議員黃俊哲，高等法院判決他當選無效確定。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳銘峯／台北報導

民進黨籍新北市議員黃俊哲，被查出其父親黃忠信與辦公室主任唐龍輝，贈送高級砂鍋魚頭禮盒給予多名樁腳，遭新北地檢提出當選無效之訴，一審檢方敗訴。檢方上訴，二審高等法院審理後，30日判決大逆轉。高院認定黃俊哲送禮盒賄選，企圖影響選民，因此改判他當選無效，全案確定。

檢方調查發現，黃忠信是欣湛然建設公司董事長，他為了幫兒子黃俊哲連任新北市議員，以自家公司名義提供2000萬元，供兒子作為選舉所用。此外，他也夥同黃俊哲辦公室主任、欣湛然公司董事唐龍輝，以及其他欣湛然公司高層，花費近30萬元，向嘉義著名的「林聰明」店家訂購500盒沙鍋魚頭禮盒，並贈送給43位選民。

檢方調查後，認為黃俊哲對於父親等人的行為事先並不知情，因此檢方最後依照違反《選罷法》相關規定，對黃忠信、唐龍輝等人提起公訴。一審將黃忠信重判有期徒刑4年10月、唐龍輝也遭重判4年4月。目前上訴二審審理中。

此外，檢方也對黃俊哲提出當選無效之訴。但一審新北地院審理後，認為檢方提出證據，無法證明贈送禮盒影響選民投票意願，因此駁回檢方請求。檢方上訴第二審。

不過二審高等法院審理後，30日出現逆轉判決。高院改認定贈送禮盒，確實有賄選的意圖，甚至刑事部分一審均判決有罪，可見禮盒確實影響到選民投票意願。因此二審改判決黃俊哲當選無效，全案就此確定。