100名優等生赴日交流　柯文哲祝福：把別人的優點學回來

▲台北市長柯文哲擔任「愛之船-百人圓夢旅」授旗大使。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲29日晚間前往萬華國中，為來自中正、萬華區將參加海外遊學公益活動的100位學生授旗嘉勉。柯文哲表示，在很多人的幫忙下才讓100位從未曾出過國的同學能到國外遊學；其中，旅費都是由天心地元協進會贊助，護照的費用則是由議員應曉薇贊助，還有百威旅行社及歌詩達郵輪的協助，幫所有的同學們圓夢。



柯文哲說，國際教育和雙語教育是台北市目前兩個很重要的教育政策，特別是國際教育，「讀萬卷書，不如行萬里路」；柯說，每次出國都有很大的啟示，畢竟台灣不是全世界最先進的國家，到其他國家看看，把每個國家的優點學回來，再組起來，就是最強的，希望大家這次出國能多問看看，見賢思齊。



最後，柯文哲也貼心叮囑，出門要注意安全，也要抱著感恩的心，感謝這麼多人的幫助，才能夠出國圓夢。

應曉薇致詞時，回想起8年前第一次搭乘郵輪時感慨世界之大，當時暗自向大海許願希望可以帶更多孩子們，如今真的做到了！不只將選舉補貼款全部用來補貼百位孩子們的護照費用，更承諾將在行程中帶大家去吃日本拉麵、買禮物回家。

同時，應曉薇也請家長放心將孩子交給活動團隊，並強調活動雖然意義深遠，但安全更重要，這次動員50名保姆隨行照顧學生，也感謝百威旅行社及歌詩達郵輪不惜成本承接公益活動，更感謝很多善心人士及團體的踴躍捐款及熱心奉獻才能成行，讓教育向生活扎根、開啟孩子們的視野，也鼓勵未來孩子們長大後有機會也要手心向下，勤做公益回饋社會，勉勵大家朝著夢想前進，夢想就會成真。

