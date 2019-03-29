向大海許願成真！應曉薇將偕100名優等生赴日交流　柯文哲授旗祝福

▲台北市議員應曉薇(左4)將偕百名台北市優等生赴日交流，柯文哲擔任授旗大使。

記者林璟倩／台北報導

你是每逢假期必安排體驗異國風情的旅遊愛好者嗎？在台灣仍有許多家庭不見得能負擔這些出遊費用，使孩子缺少出國增廣視野的機會，因此台北市議員應曉薇發起「愛之船－百人圓夢旅」，將於4/7~4/11展開五天四夜行程，帶領中正、萬華區100位平時孝順、用功但未曾出過國的學生們一同航向日本沖繩，而今(3/29)晚間台北市長柯文哲特別擔任授旗大使，為孩子們獻上祝福及勉勵。

▲台北市長柯文哲擔任授旗大使預祝「愛之船－百人圓夢旅」航程順利。

授旗活動由萬華國中學生代表向市長及市民宣示將在旅程中擔任地球好公民，參與活動也不忘行銷台北友善城市，邀請更多人來台觀光，而市長柯文哲表示：「感謝天心地元協進會贊助費用及各界協力圓夢，國際教育與雙語教育是台北市目前很重要的政策，讀萬卷書不如行萬里路，希望透過活動能讓學生把國外的優點學回來，並了解這次活動是透過許多人的幫忙才能出國，要常保感恩的心」。

▲台北市教育局副局長何雅娟大讚應曉薇行動力。

新北市教育局副局長何雅娟大讚議員應曉薇承辦這樣的活動相當不容易，透過這樣有意義的活動讓孩子們看見世界之大實屬難得，因此代表教育局感謝各位努力維護孩子們的夢想，也希望每位同學用心、用眼、親身體驗並探索這個美好的世界。

▲台北市議員應曉薇不僅承辦活動，更貼心為孩子們準備許多實用小禮物。

負責籌辦規劃此次百人圓夢之旅的台北市議員應曉薇，憶起8年前第一次搭乘郵輪時感慨世界之大，當時暗自向大海許願希望可以帶更多孩子們，如今真的做到了！不只將選舉補貼款全部用來補貼百位孩子們的護照費用，更承諾將在行程中帶大家去吃日本拉麵、買禮物回家。

同時，她也請家長放心將孩子交給活動團隊，並強調儘管活動意義深遠，但安全更重要，這次動員50名保姆隨行照顧學生，也感謝百威旅行社及歌詩達郵輪不惜成本承接公益活動，更感謝很多善心人士及團體的踴躍捐款及熱心奉獻才能成行，讓教育向生活扎根、開啟孩子們的視野，也鼓勵未來孩子們長大後有機會也要手心向下，勤做公益回饋社會，勉勵大家朝著夢想前進，夢想就會成真。

▲(由左至右)歌詩達郵輪林經理、台北市教育局副局長何雅娟、台北市長柯文哲、台北市議員應曉薇、天地心元協進會代表及萬華國中校長吳菜霞等人共同見證授旗儀式。

「愛之船－百人圓夢旅」是由百威旅遊、歌詩達郵輪、台北市議員應曉薇及台北市教育局、社會局等聯合舉辦的公益活動，除了享用世界級的歌詩達郵輪頂尖設備，預計將前往沖繩本島、宮古島及石垣島等，一覽異國島嶼風光，並完成許多任務提交親善交流成績單與大家分享，有助孩子們增進自信與國際視野，未來有機會勇敢追逐自己的夢想。