陳其邁愚人節出EP　蘇貞昌虧：他上次在立法院唱的不是很好

▲陳其邁跟風愚人節風潮，推出EP笑翻網友。（圖／翻攝陳其邁臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院副院長陳其邁過去曾在競選造勢場合上秀出好歌聲，讓大家印象「深刻」，他選在4月1日愚人節這天推出首張EP《倔強總裁》。行政院長蘇貞昌2日受訪時聽聞副院長居然出了EP，忍不住笑虧，「他上次在立法院場的不是很好，希望他唱歌有進步」。

陳其邁仿造專輯發布文宣寫著，「2019歌壇最強靈魂新人，陳其邁！」內容描述，「台灣重金屬黑死腔之父唯一推薦，New Age 與後歌德金屬樂風的完美結合，靈魂昇華的震撼，重新定義天籟之音！每一首都讓你的耳膜驚艷！」這張愚人節限定的《倔強總裁》EP一共收錄五首歌曲，還找來行政院長蘇貞昌唯一推薦，「2019最具震撼力的歌聲」、「聲音辨識度最高的新人」。

陳其邁在文末還hashtag自嘲，靈魂歌手、重新定義音樂、不顧北京反對，「葛萊美最佳新人就是我」。這則「偽專輯」貼文發布後，蘇貞昌跑來湊熱鬧留言，要對陳其邁處以刑法第一百八十七條之三（無正當理由使用放射線之處罰），令網友大笑，「院長神回已年度總冠軍笑死」、「 院長快把副院逮捕啊啊」、「笑死，來互相傷害啊啊」。

對於副院長出了EP，蘇貞昌2日受訪時笑答，「副院長上次在立法院唱的不是很好，希望他的唱歌有進步，他如果出應該會送我，用不著買吧！但是鼓勵大家買。」