陳芳明推「英昌配」：蘇貞昌的氣魄在同婚議題已展現

▲蘇貞昌、蔡英文。（合成照／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

前行政院長賴清德登記參選民進黨總統黨內初選，挑戰要拚連任的總統蔡英文。行政院長蘇貞昌日前證實，賴清德表明「拒絕蔡賴配」。對此，政治大學台灣文學研究所教授陳芳明力推「英昌配」，蘇貞昌的氣魄在同婚議題上已展現，衝衝衝的氣勢，可帶動民進黨。

陳芳明表示，賴清德拒絕與蔡英文搭檔，似乎使黨內初選投下分裂陰影，這才只是表態階段，一旦初選開始，黨內可能會殺到見刀見骨，這一向是民進黨的固有傳統，也是派系鬥爭的必然結果。

陳芳明指出，副總統陳建仁謙讓之後，似乎沒有得到賴清德的善意回應，賴清德反而更加堅持要走完黨內初選，賴清德在他的新書發表會哽咽表示「寧可輸掉初選，也不要傷害總統」，賴清德此話「似乎不是他的風格，讓人聽來頗覺矯情。」

陳芳明認為，蔡賴搭檔不成，應有更佳選擇；今年年初，黨內四位大老彭明敏、吳澧培、辜寬敏、李遠哲，就已經公開要求蔡英文不要連任，四位大老認為民進黨在九合一大選失利，蔡英文必須負起責任，但當時的行政院長是賴清德，選舉失利不是蔡英文的問題，而是黨內派系的操控失利，身為新潮流大老的賴清德難辭其咎。

陳芳明提到，如今賴清德挑戰蔡英文，民進黨已投下變數，蔡英文若要找搭檔，蘇貞昌是最佳人選，民進黨正在面對高雄市長韓國瑜的崛起，必須要有更佳組合來面對挑戰，而賴清德的派系包袱太沈重，何不邀請蘇貞昌搭檔？兩人之間的磨合期，似乎已經完成，再者蘇貞昌的氣魄，在同婚議題上已經展現，衝衝衝的氣勢，應該可以帶動民進黨。