網紅運將違停被開單　嗆警「我會讓你很難看」署長現身力挺

記者柳名耕／台北報導

北市信義區1名涂姓運將因被員警告發為停紅線，竟嗆員警：我會讓你很難看，甚至還在臉書上辱罵員警「臭嘴臉、不要臉」，轄區三張犁派出所所長得知後，在留言處表示「只是盡本分而已」，獲得2000多位網友按讚，警政署長陳家欽也在2日上午前往派出所肯定員警執法。

▼涂姓運將在臉書上謾罵員警，轄區所長出面力挺。（圖／翻攝自當事人臉書）



曾因行動卡拉OK爆紅的涂姓運將，因在信義區違停被開單，1日晚間在臉書上PO文寫道，「那一副臭嘴臉的樣子，看了就火大，每天在黑線開單，就算車上有國外客人、照罵不誤。」他氣憤指出，前面有一台黑色Uber停等比較久，警察開完單後卻不敢過去開單，「俗仔一個，信義分局真他xx全部都是都是這些東西，找不到一個好貨，詛咒你全家不得好死。」。

PO文一出引起網友撻伐，認為違規在先還嗆員警相當不妥，而轄區信義分局三張犁所長林俊燁得知後，隨即在留言處說明，指出涂先生違規將車輛停在靠近公車停靠區（紅線），影響公車進站。

並為同仁抱屈，「我們沒選擇權利，因為如果連我們都循私，何來的公平正義？我們同仁依法舉發錯了嗎？如果乘客因為公車未能確實靠站發生事故，涂先生願意付賠償責任嗎？如果本所同仁舉發有誤，我跟大家保證，依規定懲處，絕不寬貸。但如果他只是盡好自己的本分，為何他要認受涂先生的網路霸凌呢？」

同時提到，「難道這就是法治國家的核心價值嗎？如果是，我願意跟我的同仁一起面對，但我相信，這絕不是社會大眾所樂見，因為沒有是非正義，強欺弱變成常態。」，所長的留言也獲得2000多位網友按讚認同。

警政署長陳家欽得知情況後，也在2日上午11點時許前往三張犁派出所慰問，肯定基層同仁認真執法。

▼員警在開單時，遭到涂姓小黃運將怒嗆。（圖／記者柳名耕翻攝）



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