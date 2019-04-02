網紅司機遭罰嗆警「臭嘴臉」　署長力挺基層：勇敢做對的事

記者張君豪／台北報導

曾因「小黃行動卡拉OK」爆紅的運將涂姓司機，4月1日晚間在他自己臉書PO文抱怨遭信義警方開單「那一副臭嘴臉，看了就火大」，並指控前方還有一台黑色UBER停更久，但警卻不過去開單；涂男撰文怒嗆信義分局：「信義分局真他xx全部都是都是這些東西，找不到一個好貨，詛咒你全家不得好死。」結果PO文引起網友撻伐，認為他違規在先還嗆警，警政署長陳家欽2日也在「NPA署長室」PO文聲援基層：「做對的事、勇敢捍衛」。

▲警政署長陳家欽力挺執法基層，認同警員勇敢做對的事。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署長陳家欽在臉書感性說明：「對於交通事件違規取締，是我們警察日常的工作與職責，但往往因為執行公權力，和違序的民眾產生對立」、「一旦我們將就了，要換誰來保障其他多數守法民眾的權利呢？」



陳家欽說：「為了維持社會秩序，取締交通違規、保障其他用路人的權利，是我們的責任和工作，並不會針對特定人而去干涉取締，唯有嚴正、公平的依法行政，捍衛警察的執法尊嚴，才能不讓民眾權益受損，並且能有更好的生活福祉。」

▲警政署長陳家欽PO文力挺執法基層，認同警員勇敢做對的事。（圖／記者張君豪翻攝）



陳家欽同時呼籲民眾，警方鼓勵大家以理性態度看待事情：「不要因為一時情緒性發言去辱罵侮蔑執法人員，最後感謝所有支持警察的民眾，你們的鼓勵，將是我們執法強而有力的後盾！」

▲警政署長陳家欽4月2日上午在市警局長陳嘉昌陪同下到信義分局慰問開單警員。（圖／記者張君豪翻攝）

2日上午，署長陳家欽在台北市警局長陳嘉昌陪同下，前往信義警分局三張犁派出所慰問所長林俊曄和開單遭質疑警員，鼓勵基層「做對的事，勇於執法就對了」。信義警方也表示開單告發過程合法，無法認同涂姓司機透過網路霸凌警方的偏激行為。

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