王鴻薇、王育敏大撞臉！　化妝師都認不得：你怎麼又回來了？

▲王育敏、王鴻薇。（圖／王鴻薇提供）

記者楊亞璇、徐政璿／台北報導

政壇雙胞胎？國民黨籍立委王育敏與北市議員王鴻薇兩人臉型相似，平常的造型風格也雷同。除了會被民眾誤認外，就連平時為她們打理造型的化妝師也「臉盲」，當兩人一同錄節目，第一位「王小姐」化完妝之後，另一位「王小姐」再過去化妝，就會被化妝師問「你怎麼又回來了？」

王育敏2日接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，有一次遇到熱情民眾跟她打招呼說「我有看到你的看板」，但她心裡滿臉問號：「自己最近又沒掛看板」，才發現應該是誤認了。在同一個節目錄影的時候，連化妝師都會誤認說「你怎麼又來化妝？」

王鴻薇也說，有時候去梳化時，化妝師會問她「你怎麼又回來了？」才發現剛才化妝的是王育敏；她表示，兩人很容易認錯，「不過她（王育敏）比較漂亮」。

是否有想換造型？王育敏笑說，其實也不會造成太大困擾，有幾個比較常上的節目，彼此之間都認識，比較不會認錯，而且有時候和王鴻薇上同一個節目時，尤其造型又一樣的時候，就會一起拍照留念。

除了長得像，兩人連穿衣風格也都相近，王鴻薇提及，有一次上節目，她們發現彼此都是蝴蝶結的襯衫配上西裝外套，只有顏色稍微不同，於是兩人決定合照留念。

儘管時常被誤認，王鴻薇表示，她不會想換造型，而且她都開玩笑跟王育敏說，如果被誤認也要承認，因為王育敏形象很好，對自己也是加分，因此不介意民眾認錯人。