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國民黨雙北初選民調明開跑　一張圖看青壯派PK資深立委

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▲▼2020國民黨立委初選。（圖／記者李帛窈 整理製表）

政治中心／綜合報導

國民黨2020想重返執政，目前除了總統候選人的初選方式持續上演黨內互打外，立委選舉的第一階段提名的競爭相當激烈，特別是高喊2020「世代交替」的聲浪，雙北地區也出現三位青壯派要挑戰現任資深立委。在距離4月20日黨員投票不到一個月的時間，不管在街頭或網路社群平台，都可以看到挑戰者持續拜票與發聲的衝刺動作。

根據國民黨規定，此次立委的初選仍採取現行方式，亦即民調70％、黨員投票30%，而第10屆區域暨原住民立法委員選舉第一梯次提名作業時程，包括台北市第3選區等16個選區在內，民調階段的時間為3月28日至4月19日，亦即在這段時間內，候選人們自己協調選定民調日期，4月20日辦理黨員投開票暨公布民意調查結果，4月24日提報中常會核議。

在第一梯次的立委黨內提名競爭中，相當受到矚目的莫過於台北市與新北市的三位挑戰者，其中包括台北市議員徐弘庭(38歲)對上立委賴士葆（68歲），台北市議員王鴻薇（55歲）對上立委費鴻泰（65歲），以及前國民黨主席洪秀柱的子弟兵李旨揚（37歲）對上立委林德福（66歲）。

對於此次出馬角逐立委提名，徐弘庭在臉書也指出，在這麼短的時間裡面決定參選，只是為了突顯世代傳承的理念，眾所皆知國民黨內有很嚴重的世代問題，這個問題如果不去面對、不去解決，最後國民黨將會被這個問題解決。

徐弘庭強調，七年級以下的人口比例已佔全國總人口的半數，「我們藍營卻沒有相對應的立法委員來代表青年的族群發聲」，此次台北市文山、中正的選區排在立法委員初選的第一階段，他希望黨能夠正視世代傳承的問題，讓前輩們進入不分區用其經驗以及智慧領導立法院，也讓年輕人有機會為黨衝鋒陷陣、一步步的磨練，讓藍營在立法院能夠有更多年輕的聲音以及戰鬥力。

正在推動徵召韓國瑜十萬人連署的王鴻薇，日前剛宣布人數已經突破五萬，對於宣布參選立委，王鴻薇認為，世界在求新求變，政治也要求新求變，政治人物更不能一成不變，需要新陳代謝。

她強調，世代輪替不是要取代誰，而是希望有所改變，讓選民有新的思維，有新的選擇，國會有新的戰力。資深立委可以列為不分區立委或作為內閣儲備人選，如此將不至於影響國民黨在立法院的席次和戰力。

另一方面，此次在新北市挑戰尋求連任林德福的李旨揚，他曾經擔任過洪秀柱辦公室副主任，對於新人前進立法院，李旨揚當時在洪秀柱陪同登記參加初選時強調，人民早就不接受政治權謀及萬年派系，希望透過青年參政，給人相信政治可被改變。

李旨揚在臉書上也表示，除了受到柱柱姐的提攜鼓勵外，他希望增加黨內更多年輕世代的戰力，由衷期盼2020大選，國民黨能重掌執政大權，並在國會開出穩定過半佳績。

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關鍵字：徐弘庭,王鴻薇,李旨揚,賴士葆,費鴻泰,林德福

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