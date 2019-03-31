陳水扁罵完韓國瑜憂「被自殺」　王鴻薇：回到中監最安全

▲陳水扁罵完韓國瑜擔心「被自殺」。（圖／翻攝陳水扁臉書、記者屠惠剛攝）

記者楊亞璇／台北報導

前總統陳水扁日前在臉書狂罵高雄市長韓國瑜25分鐘，稱如果韓國瑜當總統大家就一起死，又要求韓國瑜回應有關九二共識的三個問題。陳水扁30日在臉書發表「不自殺聲明」，他說有人警告他有的韓粉很激進，因此如果他有三長兩短，一定是「被自殺」。對此，台北市議員王鴻薇酸說，「趕快回到中監最安全。」

王鴻薇30日在臉書表示，阿扁罵韓國瑜罵上癮，現在又自導自演，裝神弄鬼，「阿扁如果真的怕自己有三長兩短，趕快回到中監最安全。」先裝病再裝被恐嚇，阿扁你演的不累，大家都看得很累了。

陳水扁日前在臉書狂罵韓國瑜25分鐘，稱如果韓國瑜當總統大家就一起死，並要求韓國瑜回應有關九二共識的三個問題，而陳水扁兒子陳致中則控告韓國瑜涉外患罪，對此，韓國瑜隔空回應「這對父子是怎麼了？」，引發戰火。

陳水扁在對韓國瑜提出嚴厲評論後，再度於臉書開砲。他說，有支持者在大陸看了《阿扁踹共》的完整報導，立即接到「國家級警報」說，「你收看的新聞資訊已被各種政治立場污染，馬上點擊收看有史以來最平衡的新聞平台」。

而陳水扁也接到警告，最近不要到高雄的公園運動，因為不安全，「韓粉有的很激進」，陳水扁痛批，「高雄市什麼時候變成危城？」，他不怕死，但不能死得不明不白，如果有三長兩短，一定是「被自殺」。

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