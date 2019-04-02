自己的孫女自己生！　61歲阿嬤為同志兒圓夢順利產下一女

▲61歲婦人希西利(Cecile Eledge)，為她的兒子與同性伴侶生下自己的孫女。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國內布拉斯加州一對同志伴侶雖然想擁有自己的孩子，但因為代理孕母的費用太貴而無法如願，沒想到他的母親得知後竟然自願成為代理孕母，在上周以61歲高齡產下了自己的孫女。

61歲的希西利(Cecile Eledge)得知，32歲兒子艾利傑(Matthew Eledge)與29歲丈夫多亨特(Elliot Dougherty)一直想要小孩，但卻因為費用昂貴而遲遲沒有實行，她便義不容辭決定上陣當代理孕母，「我沒有任何的猶豫，這是天生的直覺。」

但希西利成為代理孕母的過程一開始卻不順利，考量到她的高齡，醫院為了確保她的身體足夠健康與強壯成為孕母，接受了多次的測試，最後由多亨特的妹妹提供卵子與艾利傑的精子結合，成功在她體內著床受孕。

希西利上月25日在奧馬哈(Omaha)的內布拉斯加醫療中心(Nebraska Medical Center)順利產下一女，女嬰重5磅13盎司（約2636公克）十分健康，由於該州法律規定，代理孕母同時也被列為法律上的母親，使得她同時擁有祖母與母親的雙重身分。看到女兒出生的那刻，艾利傑與丈夫感動到熱淚盈眶，他感謝母親的無私奉獻，以及多虧了科技的進步以及開明的社會，他們才能如願擁有女兒。

▼艾利傑（右）與丈夫十分開心自己終於擁有自己的孩子。（圖／達志影像／美聯社）