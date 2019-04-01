腳放儀表板搭車超舒服？　這樣做害她頭骨破碎「失去額頭」2年

▲女子勇敢公開自己的故事，呼籲大眾重視搭車安全。（圖／翻攝自Facebook／Gráinne Kealy）

國際中心／綜合報導

許多人搭車時喜歡將腳放在儀表板上，然而來自愛爾蘭萊伊什郡(Laois)的35歲女子凱利(Grainne Kealy)卻因此失去了她的額頭，原來她22歲搭男友車時發生嚴重車禍，安全氣囊爆出的巨大威力導致膝蓋狠狠砸到自己的臉，前額因此受損萎縮，最後不得不取出。

凱利2006年12月16日搭乘男友駕駛的吉普車，當時她將腳放在儀表板上休息，沒想到車子因為結冰路面打滑，在高速下撞牆，安全氣囊便以每小時322公里的速度爆出，衝擊力讓她的膝蓋強力撞向自己的臉，造成臉部骨折、部分腦脊液漏出，以及掉了2顆牙齒，而男友只受了輕傷。

凱利昏迷一個禮拜醒來後，還得面對自己頭骨受損的可怕模樣，雖然經過多次的治療，最後仍不得不移除額頭，那段時間她甚至不敢照鏡子看到自己的臉，也不出門完全不和朋友聯繫，所幸2年後她終於找到可以做為替代的陶瓷人造前額骨，2009年進行手術後總算恢復了面貌。

凱利表示，因為時常看到賽琳娜(Selena Gomez)等明星在社群網站上分享她們將腳放在儀表板上的照片，所以決定將自己的切身之痛也分享在臉書上，希望能夠給予大眾正確的觀念，「千萬不要把腳放在儀表板上，我花了10幾年的時間仍在恢復」，嚴重的後遺症除了導致她頭痛，很難保持專注，甚至有時還會出現失語的情況，「這真的是一條很難走的道路，而我仍在這條路上。」