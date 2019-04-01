日本國王以前並不叫「天皇」？！　受武則天影響明治維新才開始

▲日本明仁天皇將於4月底退位。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

日本德仁皇太子將於5月1日正式即位，當局4月1日正式宣布新年號為「令和」，取代即將退位明仁天皇的年號「平成」。我們一般以「天皇」一詞稱呼日本的國家元首，然而這個名稱卻不是自古一直使用，而是在明治維新後才有紀載。

日本歷史裡稱呼國王為「天皇」，最早可追溯至中國的唐朝時代（大約西元7世紀），天武天皇所制定的《飛鳥凈御原令》中，有學者認為此名稱的啟發，很有可能與武則天所提出的天皇與天后稱號有關。但此稱號僅維持200年左右，約西元10世紀開始至19世紀中葉（德川幕府統治時代末期），長達800年的時間天皇一詞又幾乎不曾出現在官方文書上。

日本7世紀受到大唐盛世影響，派遣多名遣唐使、留學生到中國交流，也將其皇帝諡號以及年號等典章制度導入日本皇室，不過唐朝衰敗後，隨著日本推動國有化運動，再加上外戚藤原氏掌握大權開啟「攝關政治」，導致天皇皇權衰落，因此自10世紀開始，日本朝廷已鮮少使用天皇來稱呼國王，而是改為帝、御宇、院等名稱。

幕末時期，由於西方國家大舉進攻，苦於應對的江戶幕府便重新借助天皇權威，以應對外敵以及來自尊王派的政治壓力，因此中國風諡號與天皇一詞，才重新在第119代的光格天皇回歸。

日本至今曾換過247個年號，是現今世界上少數仍使用年號的國家，隨著明仁天皇4月30日退位，自1989年1月開始的「平成」年號，也將在5月1日德仁皇太子正式即位後走入歷史。新年號「令和」出自於日本詩歌集《萬葉集》，引用詩句「初春『令』月、氣淑風『和』、梅披鏡前之粉、蘭熏珮後之香」，是首次引用非中國古籍而是日本古籍的年號。

▼日本當局公布新年號「令和」。（圖／達志影像／美聯社）