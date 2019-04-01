《人民日報》緬懷「中美撞機事件」　強調捍衛領土完整

▲2001年4月1日發生中美撞機事件，引發兩國外交危機。（圖／CFP）



大陸中心／綜合報導

大陸媒體《人民日報》1日對81192撞機事件（中美撞機事件，美稱海南島事件）進行緬懷，並在文章提及，「在捍衛國家領土主權完整和民族尊嚴面前，從來都沒有退一步海闊天空。」此外，《CNR國防時空》、《東線瞭望》等媒體，也在微信公眾號發文進行悼念。

據中方說法，解放軍少校王偉2001年4月1日為守護大陸南海的領空，駕駛殲-8II（編號81192）監控侵犯南海的美軍偵察機；美軍機因為完成了例行偵察任務，所以突然轉向、準備返航，導致和王偉駕駛的戰鬥機相撞，造成殲-8II墜毀，王偉也被迫跳傘求生，但卻從此下落不明，隨後判定死亡，封為「革命烈士」。

對此，中美各執一詞，中國指責美國偵察機故意撞向殲-8II戰機，且在沒有通知與許可的情況下降落在海南陵水機場；美國則表示，偵查機是被失控的殲-8II所撞擊，並被另外一架殲-8II帶到機場。

據悉，當時的美國總統布希（George Walker Bush）拒絕大陸要求的「停止在中國沿海的偵察活動」與對該事件「正式道歉」。雙方在事件和解上一度陷入僵局。

對於美方一開始的消極態度，時任大陸國家主席的江澤民說，美國人在街上相撞，都會「說聲Sorry」，而現在對事件卻一句話都不說，實在「不太好」。

時任美國國務卿的鮑威爾（Colin Luther Powell）4日對解放軍飛行員的失蹤表示遺憾，並透過個人名義向大陸副總理錢其琛發信表示遺憾。中美官員經過5天，終於在結束撞擊事件的方案上達成初步共識，美國大使對解放軍飛行員的失蹤與美國飛機進入大陸領空表示遺憾；大陸則具體安排機組人員釋放程序，並與美方商討如何歸還美國飛機與防止今後再發生類似事件。

▼殲-11。（圖／翻攝自大陸軍方微博《空軍發布》）

